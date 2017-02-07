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22:18
Марвин Зегелар: со мной связывались некоторые российские клубы, но об интересе ЦСКА я не слышал
Марвин Зегелар: со мной связывались некоторые российские клубы, но об интересе ЦСКА я не слышал
18:48
Николай Цуканов: виновные в срыве сроков строительства "Зенит-Арены" понесут ответственность (19)
Николай Цуканов: виновные в срыве сроков строительства "Зенит-Арены" понесут ответственность (19)
14:57
Андрей Созин: футболистов стоит ограничить в социальных сетях, особенно двоих, которых все знают (6)
Андрей Созин: футболистов стоит ограничить в социальных сетях, особенно двоих, которых все знают (6)
Виктор Озеров: Россия не допустит на ЧМ-2018 беспорядков, которые были на ЧЕ-2016
При проведении Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира - 2018 Россия не допустит беспорядков, которые были на чемпионате Европы - 2016 во Франции, высказал председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
"Те средства опознавания, которые сейчас есть, должны говорить болельщику, что все, что он совершил в чаше стадиона, запомнится и тебя все равно найдут. Я думаю, что все пройдет нормально и беспорядков, которые мы видели во Франции, в России не могут допустить. Все необходимые нормативные документы в стране изданы, требования обозначены, и они не уменьшают правила, которые ставит перед нами ФИФА.
Самое главное, что вся необходимая инфраструктура, которая связана с обеспечением мер безопасности как на прилегающей территории, так и внутри чаши стадиона, находится на уровне самых современных требований. По крайней мере в Москве, все мероприятия, которые сейчас проводятся, дают возможность обеспечить такие меры безопасности, которые на порядок выше, чем на "Уэмбли" или стадионе "Шахтера" в Донецке до войны. Это делается не для того, чтобы болельщиков поставить в жесткие рамки, все будет в рамках человеческих норм с использованием нормальных приспособлений - анализаторов, рамок и так далее", - цитирует Озерова "Р-Спорт".
"Те средства опознавания, которые сейчас есть, должны говорить болельщику, что все, что он совершил в чаше стадиона, запомнится и тебя все равно найдут. Я думаю, что все пройдет нормально и беспорядков, которые мы видели во Франции, в России не могут допустить. Все необходимые нормативные документы в стране изданы, требования обозначены, и они не уменьшают правила, которые ставит перед нами ФИФА.
Самое главное, что вся необходимая инфраструктура, которая связана с обеспечением мер безопасности как на прилегающей территории, так и внутри чаши стадиона, находится на уровне самых современных требований. По крайней мере в Москве, все мероприятия, которые сейчас проводятся, дают возможность обеспечить такие меры безопасности, которые на порядок выше, чем на "Уэмбли" или стадионе "Шахтера" в Донецке до войны. Это делается не для того, чтобы болельщиков поставить в жесткие рамки, все будет в рамках человеческих норм с использованием нормальных приспособлений - анализаторов, рамок и так далее", - цитирует Озерова "Р-Спорт".
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