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Анатолий Пахомов: Мэрия города делает все, чтобы "Сочи" вышел в РФПЛ

Мэрия города Сочи делает все, чтобы одноименный футбольный клуб вышел в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), сообщил мэр города Анатолий Пахомов.

"Клуб развивается, неплохо идет в чемпионате. Конечно, все, что делается сегодня, делается для того, чтобы команда "Сочи" вышла в высшую лигу и была достойным хозяином "Фишта" (стадиона) после чемпионата мира.

Олимпийские игры дали нам возможность занятия зимними видами спорта, и сегодня ажиотаж очень большой, сочинские дети имеют такую возможность. Надеемся, что чемпионат мира по футболу даст такую же мотивацию, и это больше активизирует наших болельщиков. Просто, видов спорта в городе очень много и трудно разорваться", - цитирует Пахомова ТАСС.
Сегодня, 19:03
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№1 Написал: Бриг (Сегодня, 19:16) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Господи...конечно успехов..но терзают смутные сомнения..
Регистрация: 21.11.2016
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