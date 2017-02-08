Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
13:13
Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Анатолий Пахомов: Мэрия города делает все, чтобы "Сочи" вышел в РФПЛ
Мэрия города Сочи делает все, чтобы одноименный футбольный клуб вышел в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), сообщил мэр города Анатолий Пахомов.
"Клуб развивается, неплохо идет в чемпионате. Конечно, все, что делается сегодня, делается для того, чтобы команда "Сочи" вышла в высшую лигу и была достойным хозяином "Фишта" (стадиона) после чемпионата мира.
Олимпийские игры дали нам возможность занятия зимними видами спорта, и сегодня ажиотаж очень большой, сочинские дети имеют такую возможность. Надеемся, что чемпионат мира по футболу даст такую же мотивацию, и это больше активизирует наших болельщиков. Просто, видов спорта в городе очень много и трудно разорваться", - цитирует Пахомова ТАСС.
"Клуб развивается, неплохо идет в чемпионате. Конечно, все, что делается сегодня, делается для того, чтобы команда "Сочи" вышла в высшую лигу и была достойным хозяином "Фишта" (стадиона) после чемпионата мира.
Олимпийские игры дали нам возможность занятия зимними видами спорта, и сегодня ажиотаж очень большой, сочинские дети имеют такую возможность. Надеемся, что чемпионат мира по футболу даст такую же мотивацию, и это больше активизирует наших болельщиков. Просто, видов спорта в городе очень много и трудно разорваться", - цитирует Пахомова ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.