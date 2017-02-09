Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
09:59
Андрей Ещенко: на машине GTR класса если ты отвлекся, да еще одной рукой ведешь – добра не жди (3)
Андрей Ещенко: на машине GTR класса если ты отвлекся, да еще одной рукой ведешь – добра не жди (3)
08:59
Константин Лепехин: тревожит, что Луческу до сих пор не определился со стартовым составом (11)
Константин Лепехин: тревожит, что Луческу до сих пор не определился со стартовым составом (11)
Пост контроля воздуха установлен возле стадиона "Волгоград-Арена"
Волгоградские экологи установили в четверг вблизи строящейся к чемпионату мира 2018 года "Волгоград-Арены" автоматизированный стационарный пост наблюдений за атмосферным воздухом, сообщает Welcome2018.com.
"Современное оборудование позволяет в режиме реального времени в центре Волгограда, вблизи главного спортивного объекта, а также Мамаева кургана, следить за содержанием в воздухе загрязняющих веществ.
В случае обнаружения превышения содержания в воздухе оксида и диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода экологи незамедлительно оповестят об этом жителей, а также региональные управления Росприроднадзора, Роспотребнадзора, природоохранную прокуратуру и администрацию Волгограда для установления источника загрязнения", - сказал представитель комитета природных ресурсов и экологии (облкомприроды) Михаил Мытарев.
Оборудование поста также будет следить за погодой - температурой и влажностью воздуха, атмосферным давлением, направлением и скоростью ветра. В облкомприроде отметили, что это уже 16-й стационарный пост в регионе, девять из них теперь действуют в Волгограде.
2017 год объявлен в России Годом экологии. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в январе поставил задачу профильным ведомствам составить перспективную программу действий по снижению негативного воздействия на окружающую среду во всех отраслях экономики.
"Современное оборудование позволяет в режиме реального времени в центре Волгограда, вблизи главного спортивного объекта, а также Мамаева кургана, следить за содержанием в воздухе загрязняющих веществ.
В случае обнаружения превышения содержания в воздухе оксида и диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода экологи незамедлительно оповестят об этом жителей, а также региональные управления Росприроднадзора, Роспотребнадзора, природоохранную прокуратуру и администрацию Волгограда для установления источника загрязнения", - сказал представитель комитета природных ресурсов и экологии (облкомприроды) Михаил Мытарев.
Оборудование поста также будет следить за погодой - температурой и влажностью воздуха, атмосферным давлением, направлением и скоростью ветра. В облкомприроде отметили, что это уже 16-й стационарный пост в регионе, девять из них теперь действуют в Волгограде.
2017 год объявлен в России Годом экологии. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в январе поставил задачу профильным ведомствам составить перспективную программу действий по снижению негативного воздействия на окружающую среду во всех отраслях экономики.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.