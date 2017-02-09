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Пост контроля воздуха установлен возле стадиона "Волгоград-Арена"

Волгоградские экологи установили в четверг вблизи строящейся к чемпионату мира 2018 года "Волгоград-Арены" автоматизированный стационарный пост наблюдений за атмосферным воздухом, сообщает Welcome2018.com.

"Современное оборудование позволяет в режиме реального времени в центре Волгограда, вблизи главного спортивного объекта, а также Мамаева кургана, следить за содержанием в воздухе загрязняющих веществ.

В случае обнаружения превышения содержания в воздухе оксида и диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода экологи незамедлительно оповестят об этом жителей, а также региональные управления Росприроднадзора, Роспотребнадзора, природоохранную прокуратуру и администрацию Волгограда для установления источника загрязнения", - сказал представитель комитета природных ресурсов и экологии (облкомприроды) Михаил Мытарев.

Оборудование поста также будет следить за погодой - температурой и влажностью воздуха, атмосферным давлением, направлением и скоростью ветра. В облкомприроде отметили, что это уже 16-й стационарный пост в регионе, девять из них теперь действуют в Волгограде.

2017 год объявлен в России Годом экологии. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в январе поставил задачу профильным ведомствам составить перспективную программу действий по снижению негативного воздействия на окружающую среду во всех отраслях экономики.
Сегодня, 17:45
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№1 Написал: Мао Дзэдун (Сегодня, 17:55) #
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online
Болеет за:
«МЮ»
Такой аппарат надо ставить возле " Свин - Арены " , чтобы предупреждал - свиньи проигрывают ! laughing Пошёл фан !
Регистрация: 20.11.2016
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