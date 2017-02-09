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Александер Чеферин: УЕФА не может влиять на решение о включении Мутко в совет ФИФА

УЕФА не может оказать никакого влияния на решение комитета по этике ФИФА, который проверяет на соответствие президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко, являющегося кандидатом на вхождение в совет ФИФА. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

"Этот вопрос относится к юрисдикции ФИФА. Они проведут проверку на соответствие и вынесут решение. УЕФА никак не может влиять на эту ситуацию", - цитирует Чеферина ТАСС.
Теги: Чеферин Мутко
Сегодня, 22:00
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