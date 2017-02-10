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Василий Голубев: все запланированные мероприятия к ЧМ-2018 Ростовская область выполнит
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем обращении отметил, что основные мероприятия к ЧМ-2018 необходимо выполнить уже в этом году. Для этого на февральское заседание Заксобрания области был вынесен вопрос о переносе объемов финансирования ряда объектов ЧМ с 2018-го года на 2017-й, сообщает privet-rostov.ru.
В ходе рассмотрения подготовки нескольких объектов присутствующие уделили особое внимание отставанию в строительстве гостиницы "Хаятт". Сбой в графике произошел из-за проблем с финансированием. Как проинформировал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов, договоренность с ВЭБ о финансировании объекта достигнута, на стройплощадке начаты подготовительные работы. Задача – завершить строительство гостиницы до 31 декабря этого года.
Так же в ходе встречи обсудили строительство Магистральной улицы, обеспечивающей подъезд к стадиону "Ростов-Арена". Оно должно быть завершено к середине марта.
Еще два объекта - стадион и аэропорт реализуется в строгом соответствии с намеченным графиком. Реконструкция Ворошиловского моста в свою очередь должна завершиться до ноября.
Кроме того, стартовала масштабная реконструкция улицы Станиславского. В 2017 году на нее будет потрачен почти 1 млрд. рублей. Согласно планам, подрядчик отремонтирует проезжую часть и трамвайные пути, построит систему ливневой канализации, а также частично переустроит подземные коммуникации, выполнит обустройство искусственного наружного освещения.
"Все запланированные мероприятия в рамках подготовки к ЧМ-2018 область выполнит – в этом нет никакого сомнения. Отношение к этому будет максимально скрупулезное", – резюмировал Василий Голубев.
В ходе рассмотрения подготовки нескольких объектов присутствующие уделили особое внимание отставанию в строительстве гостиницы "Хаятт". Сбой в графике произошел из-за проблем с финансированием. Как проинформировал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов, договоренность с ВЭБ о финансировании объекта достигнута, на стройплощадке начаты подготовительные работы. Задача – завершить строительство гостиницы до 31 декабря этого года.
Так же в ходе встречи обсудили строительство Магистральной улицы, обеспечивающей подъезд к стадиону "Ростов-Арена". Оно должно быть завершено к середине марта.
Еще два объекта - стадион и аэропорт реализуется в строгом соответствии с намеченным графиком. Реконструкция Ворошиловского моста в свою очередь должна завершиться до ноября.
Кроме того, стартовала масштабная реконструкция улицы Станиславского. В 2017 году на нее будет потрачен почти 1 млрд. рублей. Согласно планам, подрядчик отремонтирует проезжую часть и трамвайные пути, построит систему ливневой канализации, а также частично переустроит подземные коммуникации, выполнит обустройство искусственного наружного освещения.
"Все запланированные мероприятия в рамках подготовки к ЧМ-2018 область выполнит – в этом нет никакого сомнения. Отношение к этому будет максимально скрупулезное", – резюмировал Василий Голубев.
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