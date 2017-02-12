Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
15:03
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина"
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина"
07:38
Константин Лепехин: Могилевец стал бы звездой российского футбола, если бы в "Зените" ему доверяли (20)
Константин Лепехин: Могилевец стал бы звездой российского футбола, если бы в "Зените" ему доверяли (20)
01:04
Витиньо стал блондином (фото) (11)
Витиньо стал блондином (фото) (11)
Совокупный убыток семи стадионов ЧМ-2018 за три года может превысить 2,4 млрд рублей
Совокупный убыток семи стадионов, строящихся к Чемпионату мира, может превысить 2,4 млрд рублей в период с 2018 по 2020 год.
Речь идет об аренах в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске, заказчиком и застройщиком которых выступает ФГУП "Спорт-Инжиниринг".
При пессимистичном сценарии совокупные убытки этих стадионов через три года после турнира могут превысить 2,4 млрд рублей, при благоприятном же стадионы станут приносить прибыль уже в 2019 году.
В неблагоприятных условиях убытки стадионов в год проведения ЧМ-2018 могут превысить 1 млрд рублей, в 2019 составят более 900 млн, а в 2020 — около 500 млн рублей. Негативный сценарий реализуется, если титульные спонсоры не придут ни на один стадион сразу после ЧМ, а доходы от аренды помещений на всех стадионах не будет превышать 300 млн рублей в год.
Согласно базовому сценарию, убытки стадионов в 2018 году составят около 1 млрд рублей, в 2019 году сократятся до 500 млн рублей и к 2020 году снизятся примерно до 130 млн рублей. Стадионы в рамках этого допущения выйдут на окупаемость к 2022 году.
Самый благоприятный вариант предполагает, что убыток 2018 года составит более 800 млн рублей, но стадионы выйдут "в плюс" уже в 2019 году: совокупная прибыль стадионов составит около 300 млн рублей. В 2020 году прибыль снизится до 150 млн рублей.
rns.online
Речь идет об аренах в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске, заказчиком и застройщиком которых выступает ФГУП "Спорт-Инжиниринг".
При пессимистичном сценарии совокупные убытки этих стадионов через три года после турнира могут превысить 2,4 млрд рублей, при благоприятном же стадионы станут приносить прибыль уже в 2019 году.
В неблагоприятных условиях убытки стадионов в год проведения ЧМ-2018 могут превысить 1 млрд рублей, в 2019 составят более 900 млн, а в 2020 — около 500 млн рублей. Негативный сценарий реализуется, если титульные спонсоры не придут ни на один стадион сразу после ЧМ, а доходы от аренды помещений на всех стадионах не будет превышать 300 млн рублей в год.
Согласно базовому сценарию, убытки стадионов в 2018 году составят около 1 млрд рублей, в 2019 году сократятся до 500 млн рублей и к 2020 году снизятся примерно до 130 млн рублей. Стадионы в рамках этого допущения выйдут на окупаемость к 2022 году.
Самый благоприятный вариант предполагает, что убыток 2018 года составит более 800 млн рублей, но стадионы выйдут "в плюс" уже в 2019 году: совокупная прибыль стадионов составит около 300 млн рублей. В 2020 году прибыль снизится до 150 млн рублей.
rns.online
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.