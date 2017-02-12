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Совокупный убыток семи стадионов ЧМ-2018 за три года может превысить 2,4 млрд рублей

Совокупный убыток семи стадионов, строящихся к Чемпионату мира, может превысить 2,4 млрд рублей в период с 2018 по 2020 год.

Речь идет об аренах в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске, заказчиком и застройщиком которых выступает ФГУП "Спорт-Инжиниринг".

При пессимистичном сценарии совокупные убытки этих стадионов через три года после турнира могут превысить 2,4 млрд рублей, при благоприятном же стадионы станут приносить прибыль уже в 2019 году.

В неблагоприятных условиях убытки стадионов в год проведения ЧМ-2018 могут превысить 1 млрд рублей, в 2019 составят более 900 млн, а в 2020 — около 500 млн рублей. Негативный сценарий реализуется, если титульные спонсоры не придут ни на один стадион сразу после ЧМ, а доходы от аренды помещений на всех стадионах не будет превышать 300 млн рублей в год.

Согласно базовому сценарию, убытки стадионов в 2018 году составят около 1 млрд рублей, в 2019 году сократятся до 500 млн рублей и к 2020 году снизятся примерно до 130 млн рублей. Стадионы в рамках этого допущения выйдут на окупаемость к 2022 году.

Самый благоприятный вариант предполагает, что убыток 2018 года составит более 800 млн рублей, но стадионы выйдут "в плюс" уже в 2019 году: совокупная прибыль стадионов составит около 300 млн рублей. В 2020 году прибыль снизится до 150 млн рублей.

rns.online
Сегодня, 14:18
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(2)
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 15:00) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да в этих городах откуда будет прибыль со стадиков,там на футбол по 10000ходят!И то невсегда
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 14:53) #
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  •  (1)

могут составить, а могут и нет. новость из разряда - "с нового года доллар будет стоить 200 рублей"
Регистрация: 7.03.2016
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