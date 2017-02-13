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Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что эксплуатирующая компания Большой спортивной арены "Лужники" хочет провести на стадионе первый матч после реконструкции как можно позже.

"Стройку мы практически завершили, идет пусконаладка. Остается только вопрос по сбору документов. Наверное, окончательная сдача - март или апрель. Я был там на прошлой неделе, буду завтра, там все в принципе идет нормально.

Чтобы на сегодняшний день провести там матч, нужно собрать полноценную команду эксплуатантов, полноценный штат - а это достаточно дорого - и начать нести затраты. Насколько я знаю, эксплуатирующая компания хочет это сделать как можно позже, чтобы не тратить лишних денег. Это, по-моему, единственная проблема. С точки зрения эксплуатации стадион готов, можем провести матч в любой момент.

Газон отлично пережил зиму, оправдал себя. Он в отличном состоянии", - цитирует Хуснуллина ТАСС.
Сегодня, 16:01
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