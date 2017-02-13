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Работы по укреплению берега Волги в Волгограде к ЧМ-2018 выполнены на 82%

Работы по укреплению берега Волги для безопасного строительства новой автомагистрали к будущему стадиону "Волгоград-Арена" близятся к завершению, передает ТАСС.

"Берегоукрепление трехкилометрового участка правого берега Волги в районе строящегося к ЧМ-2018 стадиона "Волгоград-Арена" выполнены на 82%. Сегодня была установлена последняя свая в этом проекте. Полностью завершить работы на объекте планируется до декабря, как и предусмотрено контрактом", - сказал гендиректор компании-генподрядчика "Трест "Запсибгидрострой" Сергей Шипицин.

Два года назад гидростроители забили здесь первую сваю. Всего за это время установлено 10,5 тысяч тонн металлоконструкций (сваи различной конфигурации), выполнен намыв песчаного грунта в объеме 1,8 млн кубометров. Возведены упорный пояс и подпорная стенка. Осталось обустроить лестничные марши и спуски для маломобильных групп населения. На стройке сегодня задействовано 140 рабочих и 30 единиц техники.

Укрепление правого берега Волги в Волгограде вблизи строящегося стадиона "Волгоград-Арена" необходимо для постройки трехкилометровой "нулевой" автодороги. Название "нулевая" будущая автодорога получила из-за того, что Волгоград растянулся вдоль правого берега реки почти на 100 километров, а северную и южную часть города связывают первая, вторая и частично третья продольные магистрали. "Нулевая" продольная станет самой близкой к Волге автодорогой.
Сегодня, 19:17
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