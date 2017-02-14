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Виталий Мутко: на Кубке конфедераций ожидается 10 процентов иностранных болельщиков

Иностранные болельщики составят 10 процентов аудитории матчей Кубка конфедераций 2017 года, который пройдет в России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Всегда соотношение болельщиков 80 на 20 процентов, у нас будет, может, 90 на 10. Что касается доходов, то их считает ФИФА, они обладатели всех прав. На чемпионате мира ожидаем больше иностранных болельщиков", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 16:54
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