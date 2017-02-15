Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Сергей Собянин: общественный транспорт будет бесплатным для гостей КК-2017 и ЧМ-2018

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем твиттере, что принято решение сделать бесплатным проезд в общественном транспорте во время проведения чемпионата мира—2018 и Кубка конфедераций 2017 года.

"Решили, что зрители и волонтеры ЧМ-2018 и Кубка конфедераций смогут во время соревнований бесплатно ездить на общественном транспорте", — написал Собянин.
Сегодня, 17:18
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.