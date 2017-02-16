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Валерий Непомнящий не видит проблем в организации чемпионата мира в нескольких странах

Проведение чемпионата мира в нескольких странах не должно создать каких-либо проблем, заявил высказал известный российский тренер Валерий Непомнящий.

В четверг президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира 2026 года может пройти "в трех-четырех странах на четырех-пяти стадионах в каждой". Совет ФИФА 10 января принял решение о расширении формата чемпионата мира с 32 до 48 команд, начиная с турнира 2026 года.

"Когда объявили о расширении числа участников чемпионата мира, я сразу подумал, что одной стране будет очень сложно организовать такое. С организацией проблем не будет. Если это Европа, не вижу проблемы, если, к примеру, Южная Америка, тоже не должно возникнуть проблем с поиском стран с одинаковыми погодными условиями. Я в принципе против увеличения числа команд, но если уж так угодно бизнесу и политической составляющей, то ради бога", - цитирует Непомнящего ТАСС.
Теги: Непомнящий
Сегодня, 17:06
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