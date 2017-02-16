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Вячеслав Колосков: ФИФА, увеличив количество участников ЧМ-2026, сама нажила себе геморрой
Почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков считает, что увеличив количество участников финальной части чемпионатов мира, ФИФА сама нажила себе "геморрой".
"Несмотря на то, что после 2002 года, когда чемпионат мира проводился в Корее и Японии, ФИФА признала нецелесообразным проведение турнира в нескольких странах. И это совершенно логично, потому что везде разные законы, касающиеся политики, миграции, банковской деятельности, налогов, таможни и так далее. Можете себе представить, какие будут проблемы и для болельщиков, и для участников, да и для самих организаторов. Это геморрой, который они сами себе нажили и теперь пытаются его вылечить. Как только было принято решение об увеличение количества команд, я сразу сказал, что нет ни одной страны в мире, которая будет готова провести ЧМ. Логично, что теперь рассматривается вопрос о проведении чемпионата в трех-четырех странах. Может быть с финансовой точки зрения этот формат себя и оправдает – контракты, телевидение. Но для людей это как – мотаться из одной страны в другую? Я уже не говорю о чисто практических вещах, например, полеты из одной точки в другую. Все было хорошо, зачем это было делать?!", - цитирует Колоскова ТАСС.
"Несмотря на то, что после 2002 года, когда чемпионат мира проводился в Корее и Японии, ФИФА признала нецелесообразным проведение турнира в нескольких странах. И это совершенно логично, потому что везде разные законы, касающиеся политики, миграции, банковской деятельности, налогов, таможни и так далее. Можете себе представить, какие будут проблемы и для болельщиков, и для участников, да и для самих организаторов. Это геморрой, который они сами себе нажили и теперь пытаются его вылечить. Как только было принято решение об увеличение количества команд, я сразу сказал, что нет ни одной страны в мире, которая будет готова провести ЧМ. Логично, что теперь рассматривается вопрос о проведении чемпионата в трех-четырех странах. Может быть с финансовой точки зрения этот формат себя и оправдает – контракты, телевидение. Но для людей это как – мотаться из одной страны в другую? Я уже не говорю о чисто практических вещах, например, полеты из одной точки в другую. Все было хорошо, зачем это было делать?!", - цитирует Колоскова ТАСС.
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