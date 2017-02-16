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Турнир ветеранов футбола может пройти в России перед Кубком конфедераций

Турнир с участием известных в прошлом футболистов может пройти в России в преддверии старта Кубка конфедераций. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный менеджер турнира "Кубок Легенд" Тамерлан Куриев.

"Перед Кубком конфедераций мы планируем провести турнир восьми команд, который будет называться "Битва континентов", - цитирует Куриева ТАСС.

По словам Куриева, окончательный состав участников турнира будет определен в скором времени. "Мы планируем, что в турнире сыграют команды России, Португалии, Германии, Бразилии, Аргентины, Чили, а также сборные Европы и Южной Америки", - поведал он.

Турнир среди ветеранов Кубок легенд пройдет в Москве 18-19 февраля. Соревнования проводятся с 2009 года. Во всех турнирах побеждала команда России.
Сегодня, 19:41
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