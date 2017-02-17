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Анзор Кавазашвили: фильм BBC - самая настоящая грязь, он может привести к бойкотам
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что фильм BBC о российских фанатах - это настоящая грязь.
"Старый Свет разрозненно-объединенной Европы во главе со своими руководителями все делает для того, чтобы унизить нашу страну. Они забывают о том, что Россия всегда приходила им на помощь.
Как на данный момент можно уколоть наше государство, кроме политики? Конечно, это спорт! Они хотят поднять мировое общественное мнение, показать всю грязь, которую они накопили, и сказать: "Кому вы доверяете? Как вы можете поехать к этим дикарям - русским, когда они сами приехали во Францию и избили наших самых честных болельщиков - англичан?!". Но англичане первые стали применять силу и были зачинщиками. А теперь получается, что они - законопослушные.
Фильм BBC - самая настоящая грязь. Я предполагаю, что этот ажиотаж может привести к тому, что некоторые страны будут бойкотировать чемпионат. Например, англичане могут сказать: "Мы показали всему миру фильм, рассказали правду, и мы боимся за своих болельщиков и команду. Мы не будем участвовать". Могут присоединиться немцы и австралийцы. Может начаться волна бойкотов. Но мы будем стойко переносить все невзгоды.
Конечно, болельщики есть болельщики. Какие-то незначительные инциденты могут возникнуть, но это ни в коем случае не говорит о том, что все перерастет в глобальный бойню. Мы сможем обеспечить порядок и безопасность", - передает слова ветерана "СЭ".
"Старый Свет разрозненно-объединенной Европы во главе со своими руководителями все делает для того, чтобы унизить нашу страну. Они забывают о том, что Россия всегда приходила им на помощь.
Как на данный момент можно уколоть наше государство, кроме политики? Конечно, это спорт! Они хотят поднять мировое общественное мнение, показать всю грязь, которую они накопили, и сказать: "Кому вы доверяете? Как вы можете поехать к этим дикарям - русским, когда они сами приехали во Францию и избили наших самых честных болельщиков - англичан?!". Но англичане первые стали применять силу и были зачинщиками. А теперь получается, что они - законопослушные.
Фильм BBC - самая настоящая грязь. Я предполагаю, что этот ажиотаж может привести к тому, что некоторые страны будут бойкотировать чемпионат. Например, англичане могут сказать: "Мы показали всему миру фильм, рассказали правду, и мы боимся за своих болельщиков и команду. Мы не будем участвовать". Могут присоединиться немцы и австралийцы. Может начаться волна бойкотов. Но мы будем стойко переносить все невзгоды.
Конечно, болельщики есть болельщики. Какие-то незначительные инциденты могут возникнуть, но это ни в коем случае не говорит о том, что все перерастет в глобальный бойню. Мы сможем обеспечить порядок и безопасность", - передает слова ветерана "СЭ".
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