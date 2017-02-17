Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Анзор Кавазашвили: фильм BBC - самая настоящая грязь, он может привести к бойкотам

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что фильм BBC о российских фанатах - это настоящая грязь.

"Старый Свет разрозненно-объединенной Европы во главе со своими руководителями все делает для того, чтобы унизить нашу страну. Они забывают о том, что Россия всегда приходила им на помощь.

Как на данный момент можно уколоть наше государство, кроме политики? Конечно, это спорт! Они хотят поднять мировое общественное мнение, показать всю грязь, которую они накопили, и сказать: "Кому вы доверяете? Как вы можете поехать к этим дикарям - русским, когда они сами приехали во Францию и избили наших самых честных болельщиков - англичан?!". Но англичане первые стали применять силу и были зачинщиками. А теперь получается, что они - законопослушные.

Фильм BBC - самая настоящая грязь. Я предполагаю, что этот ажиотаж может привести к тому, что некоторые страны будут бойкотировать чемпионат. Например, англичане могут сказать: "Мы показали всему миру фильм, рассказали правду, и мы боимся за своих болельщиков и команду. Мы не будем участвовать". Могут присоединиться немцы и австралийцы. Может начаться волна бойкотов. Но мы будем стойко переносить все невзгоды.

Конечно, болельщики есть болельщики. Какие-то незначительные инциденты могут возникнуть, но это ни в коем случае не говорит о том, что все перерастет в глобальный бойню. Мы сможем обеспечить порядок и безопасность", - передает слова ветерана "СЭ".
Теги: Кавазашвили
Сегодня, 15:01
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: irv Курск (Сегодня, 16:43) #
  • 0
  •  (0)

Тут выходит фильм о жизни и работе легендарного тренера Валерия Васильевича Лобановского.

Лобановский внедрил свою систему в подготовке футболистов что позволило его родному клубу блистательно выступать в лиге чемпионов, а сборную страны он вывел в финал чемпионата Европы.

vk.com/publiclobanovskiyfilm
Регистрация: 28.08.2008
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:16) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
По сути верно, но это не Олимпиада и если англы или, допустим, немцы будут саботировать участие в финале ЧМ, то получат таких от ФИФА, что им будет легче пешком придти в Россию, чем вставать в третью позицию.
Приедет меньше иностранных болельщиков, совсем маловероятно. Больше подьедет болельщиков из Азии, Ю. Америки и Африки, а Европа пусть дома сидит.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: Motivation (Сегодня, 15:22) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Да хрен с ними, с бойкотами! Если не будет разгромивших половину прибрежных городов Франции бухих лайми или весь Харьков зассавших немцев... Да х*й с ними!


--------------------
Чтобы за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 15:06) #
  • +2
  •  (2)

Да пусть дома сидят...
Регистрация: 26.01.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.