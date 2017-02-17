Сергей Собянин: приглашаю авторов фильма в Россию, на ЧМ-2018

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил журналистов телеканала BBC, которые сняли документальный фильм "Армия российских хулиганов", на ЧМ-2018.



"Также распространяли пугалки и перед Олимпиадой в Сочи. Приглашаю авторов в Россию, на ЧМ2018. Хотя, скорее всего, футбол их не интересует", - написал мэр в своем Twitter-e.