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Сергей Собянин: приглашаю авторов фильма в Россию, на ЧМ-2018

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил журналистов телеканала BBC, которые сняли документальный фильм "Армия российских хулиганов", на ЧМ-2018.

"Также распространяли пугалки и перед Олимпиадой в Сочи. Приглашаю авторов в Россию, на ЧМ2018. Хотя, скорее всего, футбол их не интересует", - написал мэр в своем Twitter-e.
Вчера, 22:25
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№2 Написал: P.V. МОбл (Вчера, 22:58) #
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Заеbал с платными парковками! Уже ими спальные районы засрал, ёbанный якут!


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№1 Написал: papapa (Вчера, 22:42) #
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Плагиатор безмозглый и тупой - такие приглашения рассылал Адольф Фюррерович Чарли Чаплину, после его фильма ВЕЛИКИЙ ДИКТАТОР
Регистрация: 2.02.2017
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