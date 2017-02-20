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Суд Петербурга признал законным разрыв контракта на "Зенит-Арену"
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал законным решение властей Петербурга о разрыве в одностороннем порядке контракта с бывшим генподрядчиком "Зенит-Арены" компанией "Инжтрансстрой", передает ТАСС.
"Отказать АО "Инжтрансстрой" в удовлетворении иска. Признать государственный контракт расторгнутым", - огласила судья резолютивную часть определения.
"Отказать АО "Инжтрансстрой" в удовлетворении иска. Признать государственный контракт расторгнутым", - огласила судья резолютивную часть определения.
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