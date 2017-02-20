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Суд Петербурга признал законным разрыв контракта на "Зенит-Арену"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал законным решение властей Петербурга о разрыве в одностороннем порядке контракта с бывшим генподрядчиком "Зенит-Арены" компанией "Инжтрансстрой", передает ТАСС.

"Отказать АО "Инжтрансстрой" в удовлетворении иска. Признать государственный контракт расторгнутым", - огласила судья резолютивную часть определения.
Теги: Зенит-Арена
Сегодня, 17:52
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(1)
№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 18:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Канада
Господь жги

Набить рваными МЕШКАМИ и поджечь


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: Канада (Сегодня, 17:57) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Господь жги ,там невиновных нет!


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Франк Ачеампонг: "Я люблю любить зенит!"
Регистрация: 6.12.2016
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