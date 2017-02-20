Беккенбауэр получил 1,7 млн евро от ФИФА во время выборов хозяина ЧМ-2010

Глава заявочного комитета чемпионата мира 2006 года Франц Беккенбауэр получил €1,7 млн от Международной федерации футбола (ФИФА) во время выборов страны — хозяйки чемпионата мира 2010 года.Беккенбауэр оказывал консультации Южноафриканской футбольной ассоциации во время выборов страны — хозяйки турнира, сообщает ARD.Деньги были переведены на счет чиновника в Гибралтаре.В итоге право принять турнир досталось ЮАР.