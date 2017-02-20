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Беккенбауэр получил 1,7 млн евро от ФИФА во время выборов хозяина ЧМ-2010

Глава заявочного комитета чемпионата мира 2006 года Франц Беккенбауэр получил €1,7 млн от Международной федерации футбола (ФИФА) во время выборов страны — хозяйки чемпионата мира 2010 года.

Беккенбауэр оказывал консультации Южноафриканской футбольной ассоциации во время выборов страны — хозяйки турнира, сообщает ARD.

Деньги были переведены на счет чиновника в Гибралтаре.

В итоге право принять турнир досталось ЮАР.

"Газета.ру"
Теги: Беккенбауэр
Сегодня, 20:05
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(2)
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:43) #
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online

Тю! Та це ж коррупция!

Еще и счет в Гибралтаре - английской колонии. Прямо в яблочко.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:31) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Щааааас кааааак возьмут- и незаметят..

ФИФА сурово постоит в стороне.
Бибиси в порыве праведного гнева не выпустит острое журналистское расследование.
Газеты Европы и мира обличительно промолчат.
Английские чиновники все как один , единым фронтом яростно сделают вид, что ничего не произошло.
Вобщем, кипешь будет стоять такой, что заглушить его сможет только скре.бущаяся в углу мышь.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 20:15) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Помойка


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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