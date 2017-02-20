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Пятый визит делегации ФИФА на стадионы ЧМ-2018 пройдет с 27 февраля по 3 марта
Пятый операционный визит делегации ФИФА на российские стадионы, на которых пройдут матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, состоится с 27 февраля по 3 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз оргкомитета "Россия-2018".
Первый операционный визит делегации ФИФА состоялся в октябре 2014 года, второй - в сентябре 2015-го, третий - в апреле 2016-го, четвертый - в сентябре 2016-го.
Пятый визит станет последним перед проведением Кубка конфедераций. Делегация посетит стадионы в четырех городах турнира - Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В столице с помощью виртуального тура представители ФИФА ознакомятся с обновленными планами остальных арен чемпионата мира.
Первый операционный визит делегации ФИФА состоялся в октябре 2014 года, второй - в сентябре 2015-го, третий - в апреле 2016-го, четвертый - в сентябре 2016-го.
Пятый визит станет последним перед проведением Кубка конфедераций. Делегация посетит стадионы в четырех городах турнира - Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В столице с помощью виртуального тура представители ФИФА ознакомятся с обновленными планами остальных арен чемпионата мира.
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