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Александр Кержаков: надеюсь, увидим сборную России в финале Кубка конфедераций
Нападающий "Зенита" Александр Кержаков поделился ожиданиями от Кубка конфедераций, который пройдёт грядущим летом в России.
"Не так много времени осталось, чтобы что-то изменить, поэтому остаётся как патриотам верить и болеть за команду. Надеюсь, увидим сборную в финале", - цитирует Кержакова "Чемпионат.сом".
Кубок конфедераций пройдёт с 17 июня по 2 июля. В группу A вошли Португалия, Мексика, Новая Зеландия и Россия. В группе B выступят Чили, Германия, Австралия и Камерун.
"Не так много времени осталось, чтобы что-то изменить, поэтому остаётся как патриотам верить и болеть за команду. Надеюсь, увидим сборную в финале", - цитирует Кержакова "Чемпионат.сом".
Кубок конфедераций пройдёт с 17 июня по 2 июля. В группу A вошли Португалия, Мексика, Новая Зеландия и Россия. В группе B выступят Чили, Германия, Австралия и Камерун.
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