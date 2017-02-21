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Александр Кержаков: надеюсь, увидим сборную России в финале Кубка конфедераций

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков поделился ожиданиями от Кубка конфедераций, который пройдёт грядущим летом в России.

"Не так много времени осталось, чтобы что-то изменить, поэтому остаётся как патриотам верить и болеть за команду. Надеюсь, увидим сборную в финале", - цитирует Кержакова "Чемпионат.сом".

Кубок конфедераций пройдёт с 17 июня по 2 июля. В группу A вошли Португалия, Мексика, Новая Зеландия и Россия. В группе B выступят Чили, Германия, Австралия и Камерун.
Теги: Кержаков Сборная России
Вчера, 22:11
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№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 23:23) #
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Каким образом, Саня? Мы из группы с 90-го года и по сей день один раз вышли, Саня.
Регистрация: 12.11.2007
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