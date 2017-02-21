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Стадион в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018 освободили от налогов

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило предоставление льгот по налогу на имущество объектам, построенным к ЧМ-2018 в России, сообщает Welcome2018.com.

По решению региональных властей "Стадион Нижний Новгород", а также две тренировочные площадки освободят от налогов на имущество на время проведения чемпионата мира.

Как отметил председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев, действие закона будет распространяться на объекты с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года.

"В дальнейшем спортивные объекты, построенные для чемпионата мира по футболу, будут хорошей базой для подготовки нижегородских спортивных команд для участия в крупных чемпионатах России и международных соревнованиях", - сказал Лебедев.
Вчера, 22:14
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