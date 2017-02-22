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РФС анонсировал приобретение билетов на матч Россия - Кот-д’Ивуар

В пятницу, 24 марта, на стадионе "Краснодар" в Краснодаре состоится контрольный матч между национальными сборными России и Кот-д’Ивуара. Начало матча – 19.00.

Стадион "Краснодар", открытый в 2016 году и вмещающий почти 35 000 зрителей, во второй раз примет у себя матч сборной России. Напомним, что арена открылась контрольным матчем между национальными сборными России и Коста-Рики 9 октября 2016 года.

Как сообщает официальный сайт РФС, билеты на игру можно будет приобрести на сайте krd.kassir.ru?и в кассах города.
Теги: Сборная России Сборная Кот-д’Ивуара
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