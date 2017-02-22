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Карлес Пуйоль встретится с волонтерами ЧМ-2018

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Карлес Пуйоль встретится 28 февраля в Москве с волонтерами ЧМ-2018, информирует официальный сайт ФИФА.

Встреча пройдет в волонтерском центре Московского государственного института международных отношений. Пуйоль познакомится с процессом отбора волонтеров и сыграет с кандидатами в футбол.

Кроме того, днем ранее, 27 февраля, испанский защитник посетит Санкт-Петербург, где присоединится к операционному визиту совместной делегации ФИФА и оргкомитета "Россия 2018" на стадионе "Зенит-Арена", который примет матч открытия и финал Кубка конфедераций 2017 года. Также Пуйоль пообщается и с российскими болельщиками - в тот же день он станет участником эфира VK Live в социальной сети "ВКонтакте", где ранее завел собственную официальную страницу.
Теги: Пуйоль
Сегодня, 18:16
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