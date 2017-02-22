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Игорь Албин: на "Крестовском" можно даже соревнования по плаванию провести

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о технических возможностях стадиона "Крестовский".

"Количество зрителей на тестовых мероприятиях увеличивается. Нас беспокоит логистика, навигация, система безопасности, система жизнеобеспечения. На стадионе пока работает спортивный звук и спортивное освещение. Хороший звук в чаше стадиона. Мы в режиме тестовых испытаний.

Здесь можно проводить любые мероприятия, вплоть до игры в хоккей. Даже соревнования по плаванию можно провести. Технические возможности стадиона уникальны.

Нужно ли будет адаптировать стадион после чемпионата мира к другим международным мероприятиям? У всех разные требования, какие-то работы по адаптации придётся провести", - цитирует Албина "Чемпионат.сом".
Теги: Албин Крестовский
Сегодня, 21:02
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7
(1)
№7 Написал: следующий (Сегодня, 22:02) #
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Болеет за:
«Челси»
Нужно ли будет адаптировать стадион после чемпионата мира к другим международным мероприятиям?
- У всех разные требования, какие-то работы по адаптации придётся провести

Короче все понятно. После проведения Кубка Конфедераций, закроете на дальнейший ремонт.
Регистрация: 14.12.2012
№6 Написал: Korsar123 (Сегодня, 22:01) #
  • +1
  •  (1)

Как я понимаю, с футболом на этом стадионе тяжко?
Регистрация: 10.06.2016
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:44) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
они сами знают что построили? и построили ли...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 21:16) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
трубу опять прорвёт, проведёте. а если канализацию - то и не грех местных депутатов запустить в заплыв


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 21:14) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Главное звук


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 21:11) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Опять затопило, чтоль? stuck_out_tongue_closed_eyes


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:08) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Давайте для начала в футбол поиграем!
Регистрация: 23.08.2016
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