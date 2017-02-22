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19:46
Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
19:40
Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (3)
Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (3)
Игорь Албин: на "Крестовском" можно даже соревнования по плаванию провести
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о технических возможностях стадиона "Крестовский".
"Количество зрителей на тестовых мероприятиях увеличивается. Нас беспокоит логистика, навигация, система безопасности, система жизнеобеспечения. На стадионе пока работает спортивный звук и спортивное освещение. Хороший звук в чаше стадиона. Мы в режиме тестовых испытаний.
Здесь можно проводить любые мероприятия, вплоть до игры в хоккей. Даже соревнования по плаванию можно провести. Технические возможности стадиона уникальны.
Нужно ли будет адаптировать стадион после чемпионата мира к другим международным мероприятиям? У всех разные требования, какие-то работы по адаптации придётся провести", - цитирует Албина "Чемпионат.сом".
"Количество зрителей на тестовых мероприятиях увеличивается. Нас беспокоит логистика, навигация, система безопасности, система жизнеобеспечения. На стадионе пока работает спортивный звук и спортивное освещение. Хороший звук в чаше стадиона. Мы в режиме тестовых испытаний.
Здесь можно проводить любые мероприятия, вплоть до игры в хоккей. Даже соревнования по плаванию можно провести. Технические возможности стадиона уникальны.
Нужно ли будет адаптировать стадион после чемпионата мира к другим международным мероприятиям? У всех разные требования, какие-то работы по адаптации придётся провести", - цитирует Албина "Чемпионат.сом".
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