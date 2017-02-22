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На "Крестовском" во время концерта из-за жарки блинов сработала пожарная сигнализация

Блины чуть не стали причиной внештатной ситуации на стадионе на Крестовском острове Санкт-Петербурга во время проходящего сегодня на новой арене фестиваля "Радио Зенит".

Незадолго до начала мероприятия дежурные службы сообщили, что одна из компаний, обеспечивающих питание на мероприятии, провоцирует включение пожарной сигнализации из-за того, что сотрудники жарят блины на открытом огне.

Ответственные сотрудники провели проверку, но выяснилось, что блины разогревали на плите и никакого огня не разводили. Было принято решение о проверке системы пожарной сигнализации.

Regnum
Теги: Крестовский
Вчера, 22:40
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8
(3)
№8 Написал: robinzen Санкт_петербург (Вчера, 23:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: OgreGate
Мля. запустить туда Зинку, бомжей, и РФС в полном составе, двери закрыть - и по крышку залить бетоном

Что такой добрый, хомо-сапиенс? frowning
Регистрация: 24.09.2013
№7 Написал: papapa (Вчера, 23:24) #
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Цитата: Игорь Казьмин
Слово Крест.....этим всё обусловлено, хорошего не будет

Пока чурки рулят государством - не будет
Крест для них, как огонь, для чертей
Регистрация: 2.02.2017
№6 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:20) #
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Слово Крест.....этим всё обусловлено, хорошего не будет С ЭТИМ СТАДИОНОМ.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№5 Написал: golden Axe (Вчера, 23:14) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
стройбатовцы ито лучше строят чем Питерские лепилы))
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: igorspartak Тверь (Вчера, 22:57) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
хрю-хрю,
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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№3 Написал: хрю-хрю (Вчера, 22:46) #
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  •  (9)

сжечь его нах... вместо чучела...
Регистрация: 22.02.2017
№2 Написал: OgreGate (Вчера, 22:44) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Мля. запустить туда Зинку, бомжей, и РФС в полном составе, двери закрыть - и по крышку залить бетоном


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: vlees (Вчера, 22:43) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
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Случилось и такое joy
Регистрация: 12.01.2017
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