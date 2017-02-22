Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
Вчера 23:00
Крыша стадиона "Крестовский" протекла во время концерта (12)
Крыша стадиона "Крестовский" протекла во время концерта (12)
Вчера 22:49
"Валенсия" нанесла поражение "Реалу" (1)
"Валенсия" нанесла поражение "Реалу" (1)
Вчера 22:46
Оценки матча "Фенербахче" - "Краснодар" (6)
Оценки матча "Фенербахче" - "Краснодар" (6)
Вчера 22:40
На "Крестовском" во время концерта из-за жарки блинов сработала пожарная сигнализация (8)
На "Крестовском" во время концерта из-за жарки блинов сработала пожарная сигнализация (8)
Вчера 22:35
Джано Ананидзе: раньше ежедневно ходил качаться, но стал хуже чувствовать себя на поле (7)
Джано Ананидзе: раньше ежедневно ходил качаться, но стал хуже чувствовать себя на поле (7)
Вчера 22:00
Ахмед Муса сыграет против "Севильи" с первых минут (1)
Ахмед Муса сыграет против "Севильи" с первых минут (1)
Вчера 21:40
Дмитрий Тарасов: возможно, поражение даже пойдет на пользу (1)
Дмитрий Тарасов: возможно, поражение даже пойдет на пользу (1)
Вчера 21:32
Йоахим Лев: Черчесов обладал невероятным мастерством и харизмой, он не любил проигрывать
Йоахим Лев: Черчесов обладал невероятным мастерством и харизмой, он не любил проигрывать
Вчера 21:04
Адам Лаллана продлил контракт с "Ливерпулем"
Адам Лаллана продлил контракт с "Ливерпулем"
Вчера 20:40
Иван Данильянц: Джанаев, скорее всего, не будет готов к ответному матчу со "Спартой" (1)
Иван Данильянц: Джанаев, скорее всего, не будет готов к ответному матчу со "Спартой" (1)
Вчера 20:24
Оливье Дешахт: наши шансы с "Зенитом" 50 на 50
Оливье Дешахт: наши шансы с "Зенитом" 50 на 50
Вчера 20:14
ЦСКА дозаявил на вторую часть сезона четырех футболистов (13)
ЦСКА дозаявил на вторую часть сезона четырех футболистов (13)
Вчера 20:12
"Локомотив" проиграл норвежскому "Стрёмсгодсету" (2)
"Локомотив" проиграл норвежскому "Стрёмсгодсету" (2)
Вчера 20:02
Олег Лужный: Луческу в "Зените" тоже начал гнать, что "Спартак" хотят сделать чемпионом (13)
Олег Лужный: Луческу в "Зените" тоже начал гнать, что "Спартак" хотят сделать чемпионом (13)
Вчера 19:46
Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
Вчера 19:40
Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (3)
Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (3)
Вчера 19:27
Защитник "Спарты": мы будем биться в матче с "Ростовом" (2)
Защитник "Спарты": мы будем биться в матче с "Ростовом" (2)
Вчера 19:24
ЦСКА с минимальным счетом выиграл у "Уфы" (46)
ЦСКА с минимальным счетом выиграл у "Уфы" (46)
Вчера 19:14
Руслан Аджинджал: "Краснодар" ждет непростой матч, но надеюсь, что все сложится хорошо (1)
Руслан Аджинджал: "Краснодар" ждет непростой матч, но надеюсь, что все сложится хорошо (1)
Вчера 19:10
Александр Кержаков: сейчас моя готовность чуть больше 50% (3)
Александр Кержаков: сейчас моя готовность чуть больше 50% (3)
Вчера 18:52
"Краснодар" назвал стартовый состав на матч с "Фенербахче" (1)
"Краснодар" назвал стартовый состав на матч с "Фенербахче" (1)
Вчера 18:16
Карлес Пуйоль встретится с волонтерами ЧМ-2018
Карлес Пуйоль встретится с волонтерами ЧМ-2018
Вчера 17:21
Игорь Акинфеев - в старте ЦСКА на матч с "Уфой" (13)
Игорь Акинфеев - в старте ЦСКА на матч с "Уфой" (13)
Вчера 17:10
Эктор Бальерин летом может перейти в "Барселону"
Эктор Бальерин летом может перейти в "Барселону"
Вчера 17:04
"Рубин" поздравил Тараса Бурлака с 27-летием
"Рубин" поздравил Тараса Бурлака с 27-летием
На "Крестовском" во время концерта из-за жарки блинов сработала пожарная сигнализация
Блины чуть не стали причиной внештатной ситуации на стадионе на Крестовском острове Санкт-Петербурга во время проходящего сегодня на новой арене фестиваля "Радио Зенит".
Незадолго до начала мероприятия дежурные службы сообщили, что одна из компаний, обеспечивающих питание на мероприятии, провоцирует включение пожарной сигнализации из-за того, что сотрудники жарят блины на открытом огне.
Ответственные сотрудники провели проверку, но выяснилось, что блины разогревали на плите и никакого огня не разводили. Было принято решение о проверке системы пожарной сигнализации.
Regnum
Незадолго до начала мероприятия дежурные службы сообщили, что одна из компаний, обеспечивающих питание на мероприятии, провоцирует включение пожарной сигнализации из-за того, что сотрудники жарят блины на открытом огне.
Ответственные сотрудники провели проверку, но выяснилось, что блины разогревали на плите и никакого огня не разводили. Было принято решение о проверке системы пожарной сигнализации.
Regnum
Напечатать
8
(3)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.