На "Крестовском" во время концерта из-за жарки блинов сработала пожарная сигнализация

Блины чуть не стали причиной внештатной ситуации на стадионе на Крестовском острове Санкт-Петербурга во время проходящего сегодня на новой арене фестиваля "Радио Зенит".Незадолго до начала мероприятия дежурные службы сообщили, что одна из компаний, обеспечивающих питание на мероприятии, провоцирует включение пожарной сигнализации из-за того, что сотрудники жарят блины на открытом огне.Ответственные сотрудники провели проверку, но выяснилось, что блины разогревали на плите и никакого огня не разводили. Было принято решение о проверке системы пожарной сигнализации.