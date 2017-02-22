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Крыша стадиона "Крестовский" протекла во время концерта

Во время фестиваля "Радио Зенит" вечером 22 февраля крыша нового стадиона на Крестовском дала течь. К 20:43 вода лилась уже 20 минут. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Сообщается, что очень много воды разлилось в коридоре, который опоясывает стадион. На место были вызваны уборщики, обслуживающий персонал стадиона. Откуда именно течет вода и по каким причинам – пока неизвестно.
Теги: Крестовский
Вчера, 23:00
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(3)
№12 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 00:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ясно. Нужен срочно мильярд на доделку крыши...

Чья-то б... срочно хочет замок в Испании, а чья-то супер-яхту bowtie
Регистрация: 24.09.2013
№11 Написал: мяч квадратный (Вчера, 23:52) #
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online

Ещё миллиардов 10 на замену крыши и порядок. А там глядишь и фундамент в землю впитается.
Регистрация: 7.03.2016
№10 Написал: trent (Вчера, 23:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
stuck_out_tongue_winking_eye stuck_out_tongue_winking_eye


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№9 Написал: spartak-higway Москва (Вчера, 23:29) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Унитаз кто то спустил smile


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№8 Написал: anonymous (Вчера, 23:28) #
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во время матча и трибуны рухнут, надеюсь обойдется без жертв
Регистрация: 8.01.2017
№7 Написал: Голеодор Москва (Вчера, 23:25) #
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Болеет за:
«Алания»
Цитата: Colambous
Нефиг было экономить.

joy joy joy
Предлагаю решение вопроса, раз не могут найти точку протечки,- крышу заморозить и наледь не даст протечек, даже летом... wink
Регистрация: 3.05.2015
№6 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:17) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
ворюги строили. вот и результат


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
№5 Написал: papapa (Вчера, 23:13) #
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А Валька стакан и вовка стукач - не при чём)))))))))))))))))))))
Регистрация: 2.02.2017
№4 Написал: golden Axe (Вчера, 23:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
горе инженерии joy
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: stepanmlc (Вчера, 23:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
надо выделить пару лярдов на ведра и тряпки


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: OgreGate (Вчера, 23:06) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
stuck_out_tongue_closed_eyes


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: Colambous Переехал (Вчера, 23:05) #
  • +2
  •  (4)

Нефиг было экономить.
Регистрация: 24.11.2016
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