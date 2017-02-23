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Виталий Мутко: я бы продал название "Крестовского", но решать городу и "Зениту"

Министр спорта РФ Виталий Мутко поделился мнением о названии стадиона "Крестовский".

– На время Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018 название стадиона на Крестовском будет прежним "Санкт-Петербург Арена". Что будет после? Как решит следующий владелец стадиона – "Зенит". В последнее время модно продавать название. Это было бы выгодно для петербургского стадиона.

– Как бы поступили вы?

– Понятно, что стадион будет не очень дешево эксплуатировать, поэтому я бы продал название, но решать городу и клубу. В любом случае после чемпионата мира, надеюсь, пустовать арена не будет. Хотелось бы, чтобы здесь сыграла сборная России. Причем с топовой сборной.

"Спорт день за днем"
Теги: Мутко Крестовский
Сегодня, 17:04
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13
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№13 Написал: dyadenka Москва (Сегодня, 18:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
нужно клубу,потому что продажа названия стадиона чрезвычайно важна для клуба, особенно в свете политики финансового fair play,


хоть одна правильная мысль. Плюсую. Несмотря на ненависть к Великому клубу, деваться некуда, экономически правильно мыслите. Думаю лярдика за 2 продадим Газпрому, будет как и планировалось "Газпром арена", а клубу оф. денюжки на покупку достойных.

Теперь всем недоброжелателям! Вчера приехал к родственникам в Питер, они купили билеты на стадик. Все ПОТРЯСАЮЩЕ !!!!!! Единственное обратно со стадиона пришлось немного потолкаться в метро. Но думаю скоро все наладят. Главное открыть парковки и побольше шатлов. Ну а в 18 и новая станция метро появится.
Регистрация: 5.11.2010
№12 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 18:07) #
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online

Вот моторист сцука, покую что, лишь бы продать....
Регистрация: 28.12.2015
№11 Написал: vlees (Сегодня, 17:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ctalin
как это продал?кому нужно название?

Кому нужно?нужно клубу,потому что продажа названия стадиона чрезвычайно важна для клуба, особенно в свете политики финансового fair play, которую с недавних пор твердо проводит УЕФА. В этой связи наличие собственного стадиона с прилегающей к нему инфраструктурой служит краеугольным камнем для воплощения идеи финансового fair play в жизнь.Спартак вроде получит 1,28 миллиарда рублей от открытия за 6 лет,в германии Бавария получает около 6 миллионов евро в год,только они продали на 30 лет
Регистрация: 12.01.2017
№10 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 17:50) #
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Цитата: sanyapytilin
Цитата: ctalin
как это продал?кому нужно название?

Ты с луны свалился? Большинство продаёт.

крестовский это название острова ..ни как не стадиона! хотя откуда тебе понять!
Регистрация: 20.03.2016
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:46) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ctalin
как это продал?кому нужно название?

Ты с луны свалился? Большинство продаёт.
Регистрация: 6.01.2006
№8 Написал: avnik море (Сегодня, 17:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ctalin
такие чурки, как ты тампоны свои в очко кидают ...тут ни одна не справится!


В Японии на стадионах - в каждом очке видеокамера - на выходе получаешь квитанцию на штраф. Строить надо было по проекту. А теперь проблемы - канализация течет, поле вибрирует... Раздолбаи...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№7 Написал: Бриг (Сегодня, 17:31) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Рано, рано название продавать.. smirk Еще после ЧМ ремонт будет..на капиталке ещё руки нагреют... smirk
Регистрация: 21.11.2016
№6 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 17:23) #
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Цитата: avnik
оне "Крестовский" во время фестиваля протекла канализация

такие чурки, как ты тампоны свои в очко кидают ...тут ни одна не справится!
Регистрация: 20.03.2016
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:22) #
  • +2
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Болеет за:
«Зенит»
вот сущность руководителей...всё продать до чего дотянешься


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 17:20) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ctalin
как это продал?кому нужно название?


Ну, например фирмам, которые конкурируют с фирмами продающими прокладки для критических дней. Представляете такое название стадиона - "А у нас не течет!"
Кстати, очень актуально для нового стадиона.

На стадионе "Крестовский" во время фестиваля протекла канализация


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№3 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 17:15) #
  • +2
  •  (4)
online

Виталик, мало на стадионе денег нагрел, так решил еще и на названии заработать?!!
Регистрация: 17.12.2015
№2 Написал: Kostik (Сегодня, 17:12) #
  • 0
  •  (4)

Как вы строили, после 18 года придется на реконструкцию закрывать, а не название продавать
Регистрация: 20.03.2008
№1 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 17:10) #
  • -2
  •  (2)

как это продал?кому нужно название?
Регистрация: 20.03.2016
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