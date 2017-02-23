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Виталий Мутко: я бы продал название "Крестовского", но решать городу и "Зениту"
Министр спорта РФ Виталий Мутко поделился мнением о названии стадиона "Крестовский".
– На время Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018 название стадиона на Крестовском будет прежним "Санкт-Петербург Арена". Что будет после? Как решит следующий владелец стадиона – "Зенит". В последнее время модно продавать название. Это было бы выгодно для петербургского стадиона.
– Как бы поступили вы?
– Понятно, что стадион будет не очень дешево эксплуатировать, поэтому я бы продал название, но решать городу и клубу. В любом случае после чемпионата мира, надеюсь, пустовать арена не будет. Хотелось бы, чтобы здесь сыграла сборная России. Причем с топовой сборной.
"Спорт день за днем"
– На время Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018 название стадиона на Крестовском будет прежним "Санкт-Петербург Арена". Что будет после? Как решит следующий владелец стадиона – "Зенит". В последнее время модно продавать название. Это было бы выгодно для петербургского стадиона.
– Как бы поступили вы?
– Понятно, что стадион будет не очень дешево эксплуатировать, поэтому я бы продал название, но решать городу и клубу. В любом случае после чемпионата мира, надеюсь, пустовать арена не будет. Хотелось бы, чтобы здесь сыграла сборная России. Причем с топовой сборной.
"Спорт день за днем"
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