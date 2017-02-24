Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Александр Селихов: Джикия - надежда сборной России на ЧМ-2018

Вратарь "Спартака" Александр Селихов поделился мнением о характере и потенциале партнёра по команде — Георгия Джикии.

"В бытовом плане Жора – спокойный, воспитанный парень. Любит пошутить. Со связкой Прудников – Салугин ему в этом отношении сложно конкурировать. Те постоянно над всеми прикалывались. Но и Джикия мог вставить словечко.

Зато как футболист Георгий здорово прогрессирует. В моём представлении, он входит в число надежд России на ЧМ-2018. По крайней мере в обороне", - цитирует Селихова "Чемпионат.сом".
Теги: Селихов Джикия Спартак Сборная России
Сегодня, 22:45
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.