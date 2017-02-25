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Виталий Мутко: работы на стадионе "Фишт" в Сочи продвигаются по плану

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко сообщил, что работы по реконструкции стадиона "Фишт" в Сочи к чемпионату мира 2018 года идут по плану.

"28-го будет игра - это уже неизбежный факт. Готовность стадиона высокая, поле в хорошем состоянии, сейчас идут сдачи всех систем. Немного задерживается временная трибуна, идет поставка металла. Но в целом все идет по плану.

Будет ли стадион сдан к середине марта? Да. Думаю, никаких проблем не будет", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 20:12
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