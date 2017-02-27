Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Антон Алиханов: рисков по срокам сдачи стадиона ЧМ-2018 в Калининграде нет

Строительство стадиона в Калининграде к чемпионату мира 2018 года должно завершиться в декабре, рисков по срокам сдачи нет, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

"Срок окончания строительства стадиона - декабрь этого года, и рисков по срокам сдачи мы не видим. Естественно, какое-то время займет сдача здания в эксплуатацию, но именно строительные работы будут завершены в срок", - цитирует Алиханова "Р-Спорт".
Сегодня, 16:44
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.