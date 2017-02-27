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Антон Алиханов: рисков по срокам сдачи стадиона ЧМ-2018 в Калининграде нет
Строительство стадиона в Калининграде к чемпионату мира 2018 года должно завершиться в декабре, рисков по срокам сдачи нет, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов.
"Срок окончания строительства стадиона - декабрь этого года, и рисков по срокам сдачи мы не видим. Естественно, какое-то время займет сдача здания в эксплуатацию, но именно строительные работы будут завершены в срок", - цитирует Алиханова "Р-Спорт".
"Срок окончания строительства стадиона - декабрь этого года, и рисков по срокам сдачи мы не видим. Естественно, какое-то время займет сдача здания в эксплуатацию, но именно строительные работы будут завершены в срок", - цитирует Алиханова "Р-Спорт".
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