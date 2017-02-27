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Минимальная цена билета на матч Россия - Бельгия составила 250 рублей

Билеты на товарищеский матч между сборными России и Бельгии появились в продаже, информирует официальный твиттер нашей национальной команды.

Стоимость билетов - от 250 до 5000 рублей. Матч пройдет 28 марта 2017 года в Сочи на стадионе "Фишт".
Теги: Сборная России Сборная Бельгии
Сегодня, 17:46
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№2 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 18:59) #
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online

Вообще даром. На матч ЦСКА с зенитом самые дешевые оставшиеся в продаже билеты стоят от 2100 рублей. За воротами по 1000 уже давно раскуплены.
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 18:51) #
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Болеет за:
«Ростов»
Билетный отдел ФК "Ростов" смеётся организаторам в лицо!
билет за 4 фунта стерлингов?


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
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