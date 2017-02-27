Минимальная цена билета на матч Россия - Бельгия составила 250 рублей

Билеты на товарищеский матч между сборными России и Бельгии появились в продаже, информирует официальный твиттер нашей национальной команды.



Стоимость билетов - от 250 до 5000 рублей. Матч пройдет 28 марта 2017 года в Сочи на стадионе "Фишт".