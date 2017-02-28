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Аэропорт Домодедово прошел проверку на готовность принимать команды ЧМ-2018

Московский аэропорт Домодедово успешно прошел проверку Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета чемпионата мира "Россия-2018" на готовность инфраструктуры и процессов взаимодействия для обеспечения встречи и проводов команд-участниц спортивных мероприятий. Об этом сообщается в пресс-релизе аэропорта.

Для встречи участников Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года была разработана специальная схема обслуживания, согласованная с организаторами международных соревнований. Прибывшие в Домодедово представители ФИФА проверили ее реализацию и уровень сервиса, пройдя от борта воздушного судна до зоны вылета внутренних воздушных линий, откуда спортсмены будут совершать перелеты по России для участия в матчах.

"Задача сотрудников аэропорта - обеспечить оперативное и качественное сопровождение делегатов. Для этого к проверке было привлечено порядка 80 специалистов, организованы отдельные коридоры для прохождения процедур по прилету и вылету, а также зоны для комфортного пребывания спортсменов", - сказал директор московского аэропорта Домодедово Игорь Борисов.
Сегодня, 20:12
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