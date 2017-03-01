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Пусконаладочные работы на стадионе "Фишт" завершатся через 2-3 дня
Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда сообщил, что работы по реконструкции сочинского стадиона "Фишт" к матчам Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 завершены.
"Мы не видим угроз срыва тестовых мероприятий, работы по реконструкции завершены, через 2-3 дня завершим пусконаладочные работы. Осталось доделать северную временную трибуну. 15 марта, надеемся, когда субподрядчик поставит нам металл, работы будут заверены. Все идет по графику. На сегодняшний день стадион уже передан управляющей компании, которая будет готовить его как к Кубку конфедераций и чемпионату мира, так и к тестовым матчам", - цитирует Долуду "Р-Спорт".
"Мы не видим угроз срыва тестовых мероприятий, работы по реконструкции завершены, через 2-3 дня завершим пусконаладочные работы. Осталось доделать северную временную трибуну. 15 марта, надеемся, когда субподрядчик поставит нам металл, работы будут заверены. Все идет по графику. На сегодняшний день стадион уже передан управляющей компании, которая будет готовить его как к Кубку конфедераций и чемпионату мира, так и к тестовым матчам", - цитирует Долуду "Р-Спорт".
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