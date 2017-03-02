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Виталий Мутко: по всем стадионам Кубка конфедераций есть вопросы, которые нужно решать

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко заявил, что по всем стадионам, которые примут матчи Кубка конфедераций, есть вопросы, которые необходимо решать.

"Это традиционный визит. Рассмотрен ход подготовки, оснащенность стадионов. По всем стадионам есть вопросы, которые необходимо решать. Мы договорились, что мы все это рассмотрим - проведем тестовые мероприятия на всех аренах.

Мы договорились, что после каждого тестового матча будем обсуждать, проводить брифинги", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 22:27
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