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Кафу станет участником празднования 100 дней до Кубка конфедераций-2017

9 марта легендарный бразилец Кафу примет участие в праздновании 100 дней до старта Кубка конфедераций-2017, которое пройдет в Санкт-Петербурге, информирует официальный сайт ФИФА. Финальный отсчет будет дан на стадионе "Санкт-Петербург".

Отмечается, что во время церемонии заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин в торжественной обстановке откроют памятную табличку и представят нового посла чемпионата мира-2018.

После этого состоится яркая акция "Символические 100 пасов", в которой примет участие Кафу. Компанию ему составят воспитанники футбольных школ Санкт-Петербурга и экс-игроки сборной России – Евгений Алдонин, Вячеслав Малафеев, Дмитрий Сенников, Алексей Смертин, Роман Широков и другие гости.

Во второй половине дня на Дворцовой площади более тысячи волонтеров исполнят импровизированные танцы каждой из восьми стран-участниц Кубка конфедераций. Танцевальный флешмоб пройдет под аккомпанемент экс-вратаря сборной России, диджея Руслана Нигматуллина.
Вчера, 23:51
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№1 Написал: s.o.b. (Сегодня, 00:00) #
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Болеет за:
КАМАЗ
100 дней до приказа
Регистрация: 16.09.2010
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