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Марат Хуснуллин: "Лужники" практически построены, еще месяц-два, и объект будет сдан
Реконструкция стадиона "Лужники" проходит без каких-либо нарушений, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Никаких нарушений нет. Специальная группа Стройнадзора ведет постоянный контроль, так как "Лужники" являются очень важным объектом. Если есть какие-то недочеты в процессе строительства, то они сразу же устраняются. Это обычные рабочие моменты, объект чемпионата мира не может строиться с нарушениями.
Могу сказать, что на территории "Лужников" применяется настолько навороченная система безопасности, какой нет ни на одном стадионе не только в России, но и в мире. Вся она будет построена по проектному решению.
Все это какая-то информационная провокация. У нас "Лужники" практически построены, идут пусконаладочные работы. Еще месяц-два, и объект будет сдан", - цитирует Хуснуллина TAСС.
"Никаких нарушений нет. Специальная группа Стройнадзора ведет постоянный контроль, так как "Лужники" являются очень важным объектом. Если есть какие-то недочеты в процессе строительства, то они сразу же устраняются. Это обычные рабочие моменты, объект чемпионата мира не может строиться с нарушениями.
Могу сказать, что на территории "Лужников" применяется настолько навороченная система безопасности, какой нет ни на одном стадионе не только в России, но и в мире. Вся она будет построена по проектному решению.
Все это какая-то информационная провокация. У нас "Лужники" практически построены, идут пусконаладочные работы. Еще месяц-два, и объект будет сдан", - цитирует Хуснуллина TAСС.
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