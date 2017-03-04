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Оргкомитет ЧМ-2018 ничего не слышал о гимне, который записывает Киркоров в Сочи

Оргкомитет чемпионата мира 2018 года ничего не знает о композиции, которую записывают к мундиалю Филипп Киркоров и другие известные отечественные исполнители. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Это здорово, но все, что там происходит, мне неведомо, я впервые слышу о гимне чемпионата мира. Не имею представления, что записывает Филипп Бедросович. К нам информация о том, что записывается гимн чемпионата мира, не приходила. Если бы речь шла об официальном гимне чемпионата мира, то об этом, как минимум, надо было поставить в известность Международную федерацию футбола (ФИФА), а я уверен, что и в ФИФА ничего об этом не знают — они недавно у нас были, и про это речь не шла", — цитирует Сорокина ТАСС.
Теги: Сорокин
Вчера, 23:52
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№1 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Вчера, 23:55) #
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Болеет за:
КАМАЗ
ля, а че не Боря Моисеев?
Регистрация: 23.01.2015
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