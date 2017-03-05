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Филипп Киркоров заявил, что его новая песня не приурочена к ЧМ-2018

Композиция, записанная рядом звезд российской эстрады, никак не связана с ЧМ-2018, сообщил один из исполнителей песни Филипп Киркоров.

В субботу в сети появилось любительское видео, на котором видно, что Киркоров, а также Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев и Денис Майданов снимают на стадионе "Фишт" в Сочи клип на песню, посвященную предстоящему чемпионату мира. Генеральный директор "России-2018" Алексей Сорокин сообщил, что оргкомитету ничего неизвестно об этой композиции.

"Это не приурочено к чему-либо, просто захотелось объединить спорт и музыку, сделать красивую работу, объединиться замечательным артистам. К чему это приурочено, к чемпионату ли или к какому-то событию, сказать сложно. А судьба произведения в руках тех, ради которых мы это делали, да и вообще работаем, - зрителей.

Я никогда не был сторонником чего-то официального, неофициального. Все в руках зрителей, народа. Насильно мил не будешь. Надо петь на бис, а не на зло", - цитирует Киркорова ТАСС.
Вчера, 23:23
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№1 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 00:07) #
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«Химки»
Я сейчас не о Киркорове,звезда пля laughing ,а,о сайте..какая то любительская съемка, снятие рабочего момента клипа под громким названием "Гимн чемпионата мира"2018 laughing ...и сайт пля такое разве упустит.. тут же для своих тупых читателей выкладывает..и пошла гулянка,а,этих читателей не корми дай только поп1здеть,народ то в основном тупой,,"куда катится моя страна" и прочее разговоры в их исполнении..Сайту понимаю надо кормится,но чуть чуть надо уважать себя,чтоб хотя бы не вывешивать такую чушь,тем более которое касается ЧМ ..у вас так, любой из ваших читателей может всякую фигню снять, переслать вам и если вы посчитаете,что ветка этот материал соберет,вы обязательно выкладываете.. что то не по Русский это.
Регистрация: 17.03.2008
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