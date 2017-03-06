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Секу Конде вызван в сборную Гвинеи

Защитник "Амкара" Секу Конде получил вызов в сборную Гвинеи, которой предстоит провести два товарищеских матча.

24 марта во Франции гвинейцы сыграют со сборной Габона, а 28 марта в Бельгии – со сборной Камеруна, где через два года пройдет финальный турнир Кубка Африканский Наций. На счету 23-летнего футболиста – шесть матчей за национальную сборную Гвинеи.

ФК "Амкар"
Сегодня, 17:02
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