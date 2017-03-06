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Студенты помогли убрать строительный мусор на "Самара-Арене"

Около 200 участников студенческих стройотрядов помогли убрать мелкий строительный мусор на самарском стадионе ЧМ-2018, сообщает Welcome2018.com

Правительство Самарской области исполнило просьбу регионального отделения "Российских студенческих отрядов" задействовать учащихся в подготовке города к ЧМ-2018. Первым заданием стала уборка на стройплощадке арены.

Представители подрядной организации, ведущей строительство, объяснили ребятам правила и объемы работы, выдали каски, перчатки и необходимые инструменты.

"Здорово, что мы смогли попасть сюда. Уже сейчас понятно, что в нашем городе будет большой и классный стадион, - сказал студент СамГУПС Эмиль Шафиев. - Все любители футбола в Самаре ждут чемпионат мира, а мы, работая в студотрядах, теперь еще и участвуем в его подготовке. Это впечатляет".

Работы велись на нескольких этажах стадиона, на месте будущего поля и вокруг арены.
Сегодня, 18:20
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№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
позорище какое-то...мы же не в Совке чтобы на общественных началах людям предлагалось вкалывать...но Союз-то бесплатное образование давал, а вы то что?
Регистрация: 19.03.2010
№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 18:50) #
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а если б они отказались,то их бы отчислили....кто то деньжата попилил..
Регистрация: 22.11.2014
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