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Студенты помогли убрать строительный мусор на "Самара-Арене"
Около 200 участников студенческих стройотрядов помогли убрать мелкий строительный мусор на самарском стадионе ЧМ-2018, сообщает Welcome2018.com
Правительство Самарской области исполнило просьбу регионального отделения "Российских студенческих отрядов" задействовать учащихся в подготовке города к ЧМ-2018. Первым заданием стала уборка на стройплощадке арены.
Представители подрядной организации, ведущей строительство, объяснили ребятам правила и объемы работы, выдали каски, перчатки и необходимые инструменты.
"Здорово, что мы смогли попасть сюда. Уже сейчас понятно, что в нашем городе будет большой и классный стадион, - сказал студент СамГУПС Эмиль Шафиев. - Все любители футбола в Самаре ждут чемпионат мира, а мы, работая в студотрядах, теперь еще и участвуем в его подготовке. Это впечатляет".
Работы велись на нескольких этажах стадиона, на месте будущего поля и вокруг арены.
Правительство Самарской области исполнило просьбу регионального отделения "Российских студенческих отрядов" задействовать учащихся в подготовке города к ЧМ-2018. Первым заданием стала уборка на стройплощадке арены.
Представители подрядной организации, ведущей строительство, объяснили ребятам правила и объемы работы, выдали каски, перчатки и необходимые инструменты.
"Здорово, что мы смогли попасть сюда. Уже сейчас понятно, что в нашем городе будет большой и классный стадион, - сказал студент СамГУПС Эмиль Шафиев. - Все любители футбола в Самаре ждут чемпионат мира, а мы, работая в студотрядах, теперь еще и участвуем в его подготовке. Это впечатляет".
Работы велись на нескольких этажах стадиона, на месте будущего поля и вокруг арены.
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