Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Матчи сборной России против Кот-д`Ивуара и Бельгии будут показаны на Первом канале

Товарищеские матчи сборной России против команд Кот-д`Ивуара и Бельгии будут показаны на Первом канале, сообщил генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман.

Встреча с ивуарийцами пройдет 24 марта в Краснодаре на одноименном стадионе, с бельгийцами - 28 марта на стадионе "Фишт" в Сочи.

"Первый канал покажет оба матча", - цитирует Файфмана ТАСС.
Теги: Сборная Бельгии Сборная Кот-д’Ивуара Сборная России
Сегодня, 20:14
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.