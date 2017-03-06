Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
21:29
НЕзабитый пенальти, НЕнужное удаление и НЕнакрытый удар Канунникова - "Анжи" показал, как НЕ победить
НЕзабитый пенальти, НЕнужное удаление и НЕнакрытый удар Канунникова - "Анжи" показал, как НЕ победить
19:45
Александр Григорян: постараемся с теми игроками, которые есть, добиться максимального результата
Александр Григорян: постараемся с теми игроками, которые есть, добиться максимального результата
Матчи сборной России против Кот-д`Ивуара и Бельгии будут показаны на Первом канале
Товарищеские матчи сборной России против команд Кот-д`Ивуара и Бельгии будут показаны на Первом канале, сообщил генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман.
Встреча с ивуарийцами пройдет 24 марта в Краснодаре на одноименном стадионе, с бельгийцами - 28 марта на стадионе "Фишт" в Сочи.
"Первый канал покажет оба матча", - цитирует Файфмана ТАСС.
Встреча с ивуарийцами пройдет 24 марта в Краснодаре на одноименном стадионе, с бельгийцами - 28 марта на стадионе "Фишт" в Сочи.
"Первый канал покажет оба матча", - цитирует Файфмана ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.