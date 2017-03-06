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Алексей Сорокин: беспорядки в Марселе стали основой для псевдотенденции в отношении болельщиков

Беспорядки в Марселе на чемпионате Европы с участием российских и английских болельщиков не должны использоваться в качестве индикации тенденции в современном фанатском мире, заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Не очень понимаю, почему мы берем яркое в негативном смысле проявление, которое произошло в Марселе, и используем его в качестве индикации какой-то тенденции. Почему мы не берем финал Лиги чемпионов 2008 года (в Москве играли английские "Челси" и "Манчестер Юнайтед". - Прим.), различные матчи еврокубков, в которых участвуют британских болельщики? А там ничего негативного не разу не происходило. Это и есть система.

У нас есть огромный позитивный опыт организации футбольных матчей и спортивных мероприятий, на которых все болельщики, включая британских, чувствовали себя очень комфортно. Мне очень странно, что один эпизод вырывается и на нем базируется какая-то псевдотенденция", - цитирует Сорокина ТАСС.
Теги: Сорокин
Вчера, 22:50
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