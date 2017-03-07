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Сборная Бразилии в июне против сборной России не сыграет

Сборная Бразилии по футболу не планирует проводить товарищеский матч против команды России в июне, заявили "Р-Спорт" в пресс-службе Бразильской конфедерации футбола.

"У нас есть определенные новости относительно июньских матчей. Бразилия сыграет со сборными Аргентины и Австралии", - ответили в пресс-службе CBF на вопрос, планируют ли бразильцы провести товарищескую встречу со сборной РФ в июне.
Теги: Сборная Бразилии Сборная России
Сегодня, 19:08
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№1 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 19:37) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Вполне ожидаемое решение Бразильской Федерации. Им игра с командой из шестого десятка в рейтинге сборных , не интересна. Только такие министры, как Мутко, надеялись на игру с ними
Регистрация: 21.01.2016
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