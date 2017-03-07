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Василий Уткин: не вижу возможности сборной России выйти на качественно иной уровень

Российский комментатор Василий Уткин считает, что сборной России не удастся поднять уровень футбола до чемпионата мира 2018 года.

"Минувшее десятилетие было временем колоссальных возможностей. Выражаясь совсем по-простому, мы время для развития нашего футбола просрали. Везли сюда дорогих футболистов, потратили кучу денег на выплату российским игрокам в условиях лимита. Ничего кроме этого не произошло. Да, к ЧМ-18 построили новые стадионы. А кто ими будет управлять? Кто там будет играть? Те же самые люди. Я недавно брал интервью у Виталия Мутко и сказал ему: "Мы слышим, что в спорт нужно вкладывать, поддерживать. Но мы не слышим одного слова, которое составляет природу спорта - конкуренция". Конкуренция падает во всех видах спорта. Потому что так руководили, искали лёгкие пути. А деньги, если они есть, всегда потратить легче всего. В книге «Дети капитана Гранта», когда герои путешествуют по Австралии, Жак Паганель говорит своим спутникам: «Я бы не хотел, чтобы в моей стране нашли такое большое количество золота. Потому что люди после этого ничего не будут делать». Шансы ЧМ-2018? Два года назад мы сыграли с Катаром вничью. Минувшей осенью проиграли Катару в товарищеском матче. Это еще не самое дно. Вектор понятен... Я совершенно безрадостно на это смотрю. И не вижу никакой возможности это изменить и выйти на качественно иной уровень. У нас нет других игроков", - цитирует Уткина "Аргументы и Факты".
Теги: Уткин Сборная России
Сегодня, 21:50
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17
(5)
№17 Написал: coban сегодня (Сегодня, 23:07) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да б-ть,какая разница? урод Вася,жирный.. поезд пассажирный,детский сад..
Чел озвучивает очевидные проблемы,которые не видит только либо дурак либо слепой дурак.
А так то выхода нету..(хотя.. можно выйти на новый уровень и прихлопнуть всех соперников сборной баблом))),но сдадут же,ccуки)


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
№16 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 23:06) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: papapa
Цитата: Босх
Главным назначат Курбана.Б

Не дождётесть чурбаны вы этого, а жаль
Хотелось бы что бы все увидели какое говно этот Курбан

Не волнуйся. Главное, что про тебя все это видят.
Регистрация: 12.06.2016
№15 Написал: vertel латвия (Сегодня, 22:58) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
И ведь Уткин прав! Была единственная возможность и ту профукали функционеры от футбола- пригласить Бердыева, чтобы он из игроков невысокого индивидуального мастерства, и это беда, создал свой любимый люкс "автобус",- и тогда бы можно было ловить любые команды на контратаках и многого добиться. И игроков бы взял под такую игру соответствующих.
Регистрация: 13.11.2009
№14 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:50) #
  • +1
  •  (3)

Питерский .утак наше всё, а с ним только в болото.. Вась, тебе как раз там удобно, фамилия обязывает.. smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:43) #
  • +6
  •  (6)

уду?
Какая есть, за такую и болеем и желаем побед!


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№12 Написал: Campos Москва (Сегодня, 22:39) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что это за вкусовщина такая: такую сборную буду поддерживать, такую не буду?
Какая есть, за такую и болеем и желаем побед! Сборная она одна, наша Российская.
И хватит виртуальщину с Бердыевым устраивать. Сегодня болеем за сборную Черчесова!
Будет новый тренер, будем болеть за новую сборную!
Регистрация: 26.12.2008
№11 Написал: Кристоф (Сегодня, 22:36) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Босх
Гиппопотам с повадками скунса рот раскрыл?
ну...кому интересно- выскажитесь.Но Уася не достоин ваших слов,Юповерьте.
Уася-гавно.

Уткин конечно за последние несколько лет совсем растерял свое достоинство и уважение большинства болельщиков, но он хоть в отличии от тебя может буквы в предложение составить так, что читать понятно и не противно.
Регистрация: 16.08.2008
№10 Написал: papapa (Сегодня, 22:21) #
  • -7
  •  (7)

Цитата: Босх
Главным назначат Курбана.Б

Не дождётесть чурбаны вы этого, а жаль
Хотелось бы что бы все увидели какое говно этот Курбан
Регистрация: 2.02.2017
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:20) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: капля никотина
Женский праздник ведь, баклан - а ты уже на четвереньках. Или тебя к ним причислили?

А какая в силу разница?. Я отлично видел счастливых женщин. Кот вздохнул. И учителей видел черней ночи. вопрос- сразу. кот .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№8 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:15) #
  • +5
  •  (7)

Цитата: Босх
Ты клоун. после того как осетин обсерется, Главным назначат Курбана.Базовый клкуб=Ротсов. шо тебе не ясно* урод....

Женский праздник ведь, баклан - а ты уже на четвереньках. Или тебя к ним причислили?
Регистрация: 3.03.2007
№7 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:13) #
  • +1
  •  (3)

Все Вась, на Матч тебе путь заказан окончательно...., как бы и со Спорт ФМ не поперли... Правда глаза колет...., а Мудко дюже зрячий...((
Регистрация: 28.12.2015
№6 Написал: Босх Россия (Сегодня, 22:12) #
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: капля никотина
Сначала пальцем покажите - что это, блеать, такое - сборная России??? Кто это? Где они будут играть?

Ты клоун. после того как осетин обсерется, Главным назначат Курбана.Базовый клкуб=Ротсов. шо тебе не ясно* урод....


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№5 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 22:11) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Краснодар»
У нас нет других игроков", - цитирует Уткина "Аргументы и Факты".
laughing Игроки дело десятое,нужен хороший тренер,а вот с этим ,действительно проблема. Это только идиот мог поставить на эту должность пустышку и понтомета Черчесова. Он только и может,что умничать,да щеки надувать от собственного восхищения. А вот поставили бы Бердыева,он бы нашел как и из чего сделать команду,что уже не раз доказывал свою состоятельность. Не встречал ни одного человека,кто мог бы себе представить,что Курбан из явного аутсайдера за два года сделает серебряного призера чемпионата и главное из почти тех же футболистов.
Регистрация: 20.02.2013
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 22:08) #
  • -8
  •  (12)

да еще тренера нашли осетина-арбузника
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: Босх Россия (Сегодня, 22:03) #
  • -10
  •  (12)
Болеет за:
«Ростов»
Гиппопотам с повадками скунса рот раскрыл?
ну...кому интересно- выскажитесь.Но Уася не достоин ваших слов,Юповерьте.
Уася-гавно.


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 22:00) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Почему ж так сразу и просрали? Вы не правы, Василий... Автопарк некоторых "звезд" сборной пополнился существенно, так что что время они зря не теряли....
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:58) #
  • +4
  •  (4)

Сначала пальцем покажите - что это, блеать, такое - сборная России??? Кто это? Где они будут играть?
Регистрация: 3.03.2007
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