Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
22:15
Превью. 25 тур. ФНЛ
Превью. 25 тур. ФНЛ
22:05
Андрей Бутенко: футбольная специфика требует от судейства учитывать пожелания руководителей команд и игроков (3)
Андрей Бутенко: футбольная специфика требует от судейства учитывать пожелания руководителей команд и игроков (3)
20:18
Александр Егоров: пусть Гончаренко лучше тренирует своих игроков, а мою работу оценивает мой руководитель (15)
Александр Егоров: пусть Гончаренко лучше тренирует своих игроков, а мою работу оценивает мой руководитель (15)
20:09
Константин Емельянов: может, кому-то зарплату недодали, но ребята решили лететь в Красноярск (1)
Константин Емельянов: может, кому-то зарплату недодали, но ребята решили лететь в Красноярск (1)
18:43
Сергей Прядкин: если "Спартак" будет играть за Суперкубок, то матч пройдет на "Локомотиве" (15)
Сергей Прядкин: если "Спартак" будет играть за Суперкубок, то матч пройдет на "Локомотиве" (15)
18:05
Луис Энрике: если кто-то может нам забить четыре мяча, значит, нам по силам забить ему шесть (1)
Луис Энрике: если кто-то может нам забить четыре мяча, значит, нам по силам забить ему шесть (1)
15:59
Виталий Мутко: когда "Локомотив" играет при 1,5 тысячах зрителей - это не уровень премьер-лиги (20)
Виталий Мутко: когда "Локомотив" играет при 1,5 тысячах зрителей - это не уровень премьер-лиги (20)
Василий Уткин: не вижу возможности сборной России выйти на качественно иной уровень
Российский комментатор Василий Уткин считает, что сборной России не удастся поднять уровень футбола до чемпионата мира 2018 года.
"Минувшее десятилетие было временем колоссальных возможностей. Выражаясь совсем по-простому, мы время для развития нашего футбола просрали. Везли сюда дорогих футболистов, потратили кучу денег на выплату российским игрокам в условиях лимита. Ничего кроме этого не произошло. Да, к ЧМ-18 построили новые стадионы. А кто ими будет управлять? Кто там будет играть? Те же самые люди. Я недавно брал интервью у Виталия Мутко и сказал ему: "Мы слышим, что в спорт нужно вкладывать, поддерживать. Но мы не слышим одного слова, которое составляет природу спорта - конкуренция". Конкуренция падает во всех видах спорта. Потому что так руководили, искали лёгкие пути. А деньги, если они есть, всегда потратить легче всего. В книге «Дети капитана Гранта», когда герои путешествуют по Австралии, Жак Паганель говорит своим спутникам: «Я бы не хотел, чтобы в моей стране нашли такое большое количество золота. Потому что люди после этого ничего не будут делать». Шансы ЧМ-2018? Два года назад мы сыграли с Катаром вничью. Минувшей осенью проиграли Катару в товарищеском матче. Это еще не самое дно. Вектор понятен... Я совершенно безрадостно на это смотрю. И не вижу никакой возможности это изменить и выйти на качественно иной уровень. У нас нет других игроков", - цитирует Уткина "Аргументы и Факты".
"Минувшее десятилетие было временем колоссальных возможностей. Выражаясь совсем по-простому, мы время для развития нашего футбола просрали. Везли сюда дорогих футболистов, потратили кучу денег на выплату российским игрокам в условиях лимита. Ничего кроме этого не произошло. Да, к ЧМ-18 построили новые стадионы. А кто ими будет управлять? Кто там будет играть? Те же самые люди. Я недавно брал интервью у Виталия Мутко и сказал ему: "Мы слышим, что в спорт нужно вкладывать, поддерживать. Но мы не слышим одного слова, которое составляет природу спорта - конкуренция". Конкуренция падает во всех видах спорта. Потому что так руководили, искали лёгкие пути. А деньги, если они есть, всегда потратить легче всего. В книге «Дети капитана Гранта», когда герои путешествуют по Австралии, Жак Паганель говорит своим спутникам: «Я бы не хотел, чтобы в моей стране нашли такое большое количество золота. Потому что люди после этого ничего не будут делать». Шансы ЧМ-2018? Два года назад мы сыграли с Катаром вничью. Минувшей осенью проиграли Катару в товарищеском матче. Это еще не самое дно. Вектор понятен... Я совершенно безрадостно на это смотрю. И не вижу никакой возможности это изменить и выйти на качественно иной уровень. У нас нет других игроков", - цитирует Уткина "Аргументы и Факты".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.