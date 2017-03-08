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Дмитрий Селюк: матч против сборной Чили - это суперспарринг
Агент ФИФА Дмитрий Селюк поделился мнением относительно будущих соперников сборной России по товарищеским матчам. 5 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют с Венгрией, 9-го встретятся с Чили.
"Венгры — неуступчивая команда. Пусть они и не располагаются на футбольном Олимпе, но игра будет непростая. С ними, возможно, даже зря играют. Венгрия всегда действует жестко, а не хочется, чтобы кто-то получил травму. Они ведь больше бьют, чем играют. Чили же — это суперспарринг. Там техничные ребята, плюс они привезут основной состав. Ведь чилийцы участвуют в Кубке Конфедераций", — цитирует Селюка "Спорт День за Днем".
"Венгры — неуступчивая команда. Пусть они и не располагаются на футбольном Олимпе, но игра будет непростая. С ними, возможно, даже зря играют. Венгрия всегда действует жестко, а не хочется, чтобы кто-то получил травму. Они ведь больше бьют, чем играют. Чили же — это суперспарринг. Там техничные ребята, плюс они привезут основной состав. Ведь чилийцы участвуют в Кубке Конфедераций", — цитирует Селюка "Спорт День за Днем".
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