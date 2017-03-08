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Кафу: мне кажется, в Кубке конфедераций нас ждет финал Германия - Россия
Экс-игрок сборной Бразилии Кафу считает, что чемпионат мира, который состоится в России в 2018 году, пройдет на высшем уровне.
"Я уже вижу, сколько внимания уделяется в России подготовке к чемпионату мира, поэтому уверен, что он пройдет на высшем уровне. Шансы на победу будут у всех сборных, которые на него попадут. Надеюсь, у Бразилии шансы будут особенно хорошими.
По опыту Бразилии могу сказать, что Кубок конфедераций - очень важный тест перед чемпионатом мира. Это возможность наиграть состав, настроить футболистов, а победа в этом турнире внушает веру в возможности команды. Конечно, у России есть все шансы как у хозяев, мне кажется, нас ждет финал Германия - Россия", - цитирует Кафу официальный сайт ФИФА.
"Я уже вижу, сколько внимания уделяется в России подготовке к чемпионату мира, поэтому уверен, что он пройдет на высшем уровне. Шансы на победу будут у всех сборных, которые на него попадут. Надеюсь, у Бразилии шансы будут особенно хорошими.
По опыту Бразилии могу сказать, что Кубок конфедераций - очень важный тест перед чемпионатом мира. Это возможность наиграть состав, настроить футболистов, а победа в этом турнире внушает веру в возможности команды. Конечно, у России есть все шансы как у хозяев, мне кажется, нас ждет финал Германия - Россия", - цитирует Кафу официальный сайт ФИФА.
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