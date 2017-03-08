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Въезд на Крестовский остров будет ограничен во время матчей Кубка Конфедераций

Власти Санкт-Петербурга изменят схему движения по Петроградской стороне и Крестовском острове в дни проведения матчей Кубка Конфедераций, сообщил "Интерфакс" директор городского центра транспортного планирования Рубен Тертерян.

У нас, конечно, прорабатывается вариант ограничения въезда на Крестовский остров транзитного транспорта, то есть ограничения прибытия на стадион болельщиков на личных автомобилях. Прошедшие тестовые мероприятия (на "Зенит-Арене" — ИФ) показывают, что спрос на прибытие на стадион на личных автомобилях довольно высок, мы зафиксировали на тестах серьезные проблемы с парковочным пространством. Поэтому планами предусмотрено изменение схем дорожного движения, которое будет затруднять транзитный проезд через Крестовский остров", — подчеркнул Тертерян.

Власти Петербурга рассчитывают снизить трафик на Крестовском острове на 30% и ограничить въезд транспорта, который не задействован в обслуживании территории и непосредственно стадиона. В настоящее время прорабатывается проект зонирования Крестовского острова и введение пропускной системы с предварительной аккредитацией автотранспорта.

"Жителей Петроградской стороны ждет не транспортный коллапс, а транспортный рай. Они смогут спокойно вздохнуть и найти свое парковочные место, которого на Петроградке и так не хватает", — добавил Тертерян.
Вчера, 23:03
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