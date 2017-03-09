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Дирижер Валерий Гергиев станет послом ЧМ-2018

Советский и российский дирижер Валерий Гергиев станет федеральным послом чемпионата мира 2018 года, заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Мы эту церемонию перенесли на иную дату, которую назовем позже. Назначение Гергиева неизбежно. Причина простая - Гергиев заболел. Он хотел приехать, но не смог по состоянию здоровья", - цитирует Сорокина ТАСС.
Теги: Сорокин
Сегодня, 16:37
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№3 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 17:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Уж лучше на ЧМ-2018, чем в Алеппо. А то -опа! и - того... Моментально в море.
Регистрация: 6.12.2014
№2 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 17:39) #
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какое отношение дирижер имеет к футболу, чтобы назначать его послом ЧМ-2018??
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 17:03) #
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Главный тренер сборной - осетин.Теперь и федеральный посол.
Регистрация: 23.09.2016
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