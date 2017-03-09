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Опрос:

Игорь Албин: "Крестовский"? Каждый рубль должен использоваться по назначению

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал о финансировании стадиона "Крестовский".

"Финансирование стадиона обеспечивал бюджет Санкт-Петербурга. Я убеждён, что каждый рубль должен использоваться по назначению. Вопрос криминала лучше отправить в правоохранительные органы. Каждый должен заниматься своим делом. Мы будем строить. С нарушителями должны заниматься правоохранительные органы.

Самая большая проблема, с которой мы столкнулись в Петербурге, — это устарелая инженерия. Нужно было многое реформировать, многое устарело. Также эксплуатация. Надо понимать, какова стоимость последующей эксплуатации. Мы провели много работы и сделали соответствующие выводы. Мы проведём целый ряд мероприятий на стадионе.

Количество туристов с каждым годом всё больше. Надеюсь, благодаря Кубку конфедераций мы привлечём не только футбольных туристов, но и туристов в целом", - цитирует Албина "Чемпионат.сом".
Теги: Албин Крестовский
Сегодня, 16:52
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15
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№15 Написал: alx64 (Сегодня, 17:53) #
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как было ворье зенит!!!111 так оно и есть!!!!!!!!!а где сам стодионс??????а его нет он только на бумаге!!!!!!!!ворье оно и есть ворье!!!!!!!!!!!!!!!!!!!а глшавный это Миллер!!!!!!!!надо милиардные трансферы окупать?????а пока места стадиона жоББББББпа и море для легушек!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016
№14 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Цитата: Виктор 88-20
КТО НИБУДЬ!!! Объясните мясной школоте, что при распиле бабла, Зенит и ГАЗпром не причем!!! Потому что арену строили не они!!!

Слышь, чучело. ты здесь видишь хоть один пост связывающий зенит и крестовский?

Слышь будешь называть свою мышь! Я тебе не хамил. Я эти тупые посты видел ранее, и продолжаю видеть...в принципе уому я говорю...


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Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№13 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 17:49) #
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online

Сибирячок,
Обьясняю. Зенит и Газпром не участвовали в распили денег на строительстве стадиона. Им своих хватает. Дорвались чиновники из Питерской администрации и Альбин в частности. Ну не хватает людям 200 тысяч в месяц. Понять и промтить
Регистрация: 23.09.2008
№12 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 17:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Быр-быр-быр. Бубубу. Ляляля. Спасибо за внимание, догогие гогожане.
Регистрация: 6.12.2014
№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:35) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Виктор 88-20
КТО НИБУДЬ!!! Объясните мясной школоте, что при распиле бабла, Зенит и ГАЗпром не причем!!! Потому что арену строили не они!!!

Слышь, чучело. ты здесь видишь хоть один пост связывающий зенит и крестовский?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№10 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 17:30) #
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online

Альбина реально посадить надо. Он урезает финансирование детских домов в свой карман, у меня дворная сестра там получает пенсию в два раза меньше, чем в Москве. А он мне тут сказки рассказывает о своей честности
Регистрация: 23.09.2008
№9 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
КТО НИБУДЬ!!! Объясните мясной школоте, что при распиле бабла, Зенит и ГАЗпром не причем!!! Потому что арену строили не они!!!


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Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№8 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 17:23) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Каждый рубль должен использоваться по назначению???Странная постановка вопроса!Надо говорить не про рубль,а про миллиард рублей!В Питере такой валюты как рубль нет!Там начинается всё с миллиарда!!!Вы там как в Питере ручной пилой или электро пользуетесь,когда начинаете пилить?
Регистрация: 2.04.2012
№7 Написал: Бриг (Сегодня, 17:17) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Каждый рубль по назначению.. а сколько по не назначению...
Регистрация: 21.11.2016
№6 Написал: Korsar123 (Сегодня, 17:11) #
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Цитата: Канада
Игорь Албин: "Крестовский"? Каждый рубль должен использоваться по назначению Мега тролль!

1 апреля близко...можно и потролить население)))
Регистрация: 10.06.2016
№5 Написал: Канада (Сегодня, 17:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Игорь Албин: "Крестовский"? Каждый рубль должен использоваться по назначению
laughing Мега тролль!


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Франк Ачеампонг: "Я люблю любить зенит!"
Регистрация: 6.12.2016
№4 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 17:07) #
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online
Болеет за:
«Кубань»
ИГОРЬ АЛБИН: "КРЕСТОВСКИЙ"? КАЖДЫЙ РУБЛЬ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Но 0,2 рубля должны обязательно осесть в карман.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№3 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 16:58) #
  • +3
  •  (3)
online

Вы свой часть распила надеюсь с умом исползовали?
Регистрация: 23.09.2008
№2 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 16:58) #
  • +6
  •  (6)

Клоун говорит после того как уже все украли.
Регистрация: 2.03.2017
№1 Написал: papapa (Сегодня, 16:57) #
  • +4
  •  (4)

Каждый рупь в карман ворья - вот наш девиз!!
Регистрация: 2.02.2017
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