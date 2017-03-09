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Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора

Поздравительные открытки за 100 дней до старта Кубка конфедераций отправили в четверг в четыре города-организатора турнира волгоградские волонтеры, сообщил пресс-секретарь Волгоградского госуниверситета (ВолГУ) Виктор Виньков.

"Открытки с поздравлениями от Волгограда - города-организатора ЧМ-2018 - для городов-организаторов Кубка конфедераций 2017 года в России - Москвы, Сочи, Казани и Санкт-Петербурга - подписали волонтеры и почетные гости мероприятия, посвященного 100 дням до открытия престижного турнира по футболу в преддверии чемпионата мира.

Участники сегодняшнего мероприятия смогли первыми увидеть тематические почтовые марки, вышедшие в обращение сегодня. На каждой марке изображен Кубок турнира 2017 года. Дополнительно к выпуску марок были изготовлены штемпели специального гашения, в их дизайне используются элементы сюжета почтовой марки и обозначается тема выпуска Кубка конфедераций - 2017", - цитирует Винькова ТАСС.
Сегодня, 17:48
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