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Виктория Лопырева: болельщикам со всего мира понравится в Ростове на ЧМ-2018

Посол ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону Виктория Лопырева провела экскурсию по строящемуся стадиону в Ростове, который в следующем году будет принимать матчи мирового первенства.

"Мы находимся на строящемся стадионе в Ростове, который по контракту должен быть готов к 25 декабря 2017 года. Очень важно видеть, что стройка идёт по графику и всё происходит по лучшим стандартам качества. Я родилась в Ростове-на-Дону и теперь представляю этот город. Могу с уверенностью сказать, что каждый ростовчанин сделает всё возможное, чтобы оправдать то доверие, которое оказано Ростову. Мы счастливы, что в нашем городе пройдёт чемпионат мира. Болельщикам со всего мира понравится в Ростове на чемпионате мира", - цитирует Лопыреву "Чемпионат.сом".
Сегодня, 18:13
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№3 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
есть порно с ней?

мда истинный ЦСКовец,
секас с ишакам на других специализированных порталах
тут обсуждают футбол


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 18:52) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
есть порно с ней?

Старик - заскучал в кресле? Нарисуй в стенке дырку ,или подожди новости про Спартак, или про возвращение ЛВС.
Регистрация: 30.08.2009
№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 18:22) #
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  •  (4)

есть порно с ней?
Регистрация: 7.03.2016
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